أطلقت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) تحذيراً عاجلاً من ارتفاع حاد في حالات الإصابة ببكتيريا كلوستريديويدس ديفيسيل «C. diff» وهي عدوى قاتلة تنتشر بسرعة في المستشفيات.

ووفقاً لموقع «mail online»، كشف تقرير الوكالة أن معدل الإصابات في 2023-2024 وصل إلى 29.5 حالة لكل 100,000 شخص، بزيادة 33% عن 2020-2021، مسجلاً أعلى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات.

وتُعد «C. diff» السبب الأبرز للعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، حيث تُصيب الأمعاء وتسبب الإسهال، وقد تؤدي إلى مضاعفات مميتة مثل الإنتان أو التهاب الصفاق. وتُقدر نسبة الوفيات بـ20% بين كبار السن فوق 85 عامًا، مما يجعلها تهديدًا خطيرًا.

ويُعزى هذا التصاعد إلى الضغط غير المسبوق على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وأشار التقرير إلى أن «رعاية الممرات» الناتجة عن نقص الأسرّة، تُعيق الالتزام بإجراءات الوقاية من العدوى، فالعاملون الصحيون، تحت ضغط العمل، يجدون صعوبة في الوصول إلى أدوات التعقيم مثل أحواض غسل اليدين، بينما تكون معايير النظافة في الممرات أقل صرامة، كما أن ازدحام أقسام الطوارئ يجعلها بيئة خصبة لانتشار البكتيريا.

وأضاف التقرير أن قوائم الانتظار الطويلة، التي بلغت 7.5 مليون مريض بنهاية 2023، تزيد من استخدام المضادات الحيوية، مما يُعرض المرضى لخطر «C. diff» بسبب اختلال توازن بكتيريا الأمعاء، كما تشير بيانات NHS إلى أن ثلث مرضى الطوارئ ينتظرون 4 ساعات على الأقل، بينما انتظر 1.5 مليون مريض 12 ساعة في 2023.

وأصبحت «رعاية الممرات» ممارسة شائعة، حيث توظف بعض المستشفيات «أطباء ممرات» مخصصين، وكشف تقرير الكلية الملكية للأطباء أن 80% من الأطباء اضطروا لعلاج مرضى في أماكن غير مناسبة، مع تسجيل وفاة مريض بسبب بُعده عن معدات الإنقاذ.

وتتميز«C. diff» بمقاومتها للحرارة والمطهرات، وتنتقل عبر جراثيم تعيش طويلاً على الأسطح الملوثة، وتتضمن الأعراض الإسهال المستمر، ارتفاع الحرارة، وآلام البطن، كما توصي الوكالة بالتواصل مع NHS 111 في حال استمرار الأعراض، خصوصا بعد تناول المضادات الحيوية.

ودعت الوكالة إلى تعزيز إجراءات الوقاية من العدوى وتخفيف الضغط على المستشفيات للحد من انتشار «C. diff»، مؤكدة أن الوضع يتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان سلامة المرضى.