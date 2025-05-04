تواجه المغرب تحدياً كبيراً يُهدد الأمن السيبراني للأفراد والمؤسسات على حد سواء، بسبب متصفح «Firefox»، إذ أصدرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني في المغرب، تحذيراً عاجلاً للمواطنين والمؤسسات التي تستخدم متصفح «موزيلا فايرفوكس Mozilla Firefox» من وجود ثغرات أمنية خطيرة في الإصدارات القديمة من المتصفح، قد تعرض بيانات المستخدمين الحساسة للخطر وتهدد الأمن السيبراني للأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وأوضحت المديرية، في نشرة أمنية، أن هذه الثغرات تؤثر على الإصدارات التي تسبق النسخة 138 من «فايرفوكس» العادي، وكذلك الإصدارات قبل 128.10 و115.23 من Firefox ESR إصدار الدعم الممتد.

وتتيح هذه الثغرات للقراصنة تنفيذ أكواد برمجية خبيثة عن بُعد، مما قد يؤدي إلى سرقة بيانات حساسة مثل كلمات المرور، المعلومات البنكية، أو حتى التحكم الكامل في الأجهزة المستهدفة.

ووفقاً للمديرية، تم تصنيف الثغرات ضمن مستوى «هام» من حيث الخطورة والتأثير المحتمل، إذ تُمكّن المهاجمين من تنفيذ أوامر برمجية خبيثة دون الحاجة إلى صلاحيات مسبقة، مما يعرض الأنظمة للاختراق، سرقة البيانات السرية مثل كلمات المرور، المعلومات الشخصية، أو ملفات النظام، تصعيد الصلاحيات، مما يتيح للمهاجم التحكم الكامل في الأجهزة المصابة.

وأشارت المديرية إلى أن هذه الثغرات مسجلة ضمن نظام CVE العالمي لتصنيف الثغرات الأمنية، وتشمل أكثر من 20 ثغرة محددة بأرقام مرجعية، مما يعكس حجم التهديد الذي تم رصده.

ودعت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات جميع المستخدمين، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، إلى تحديث متصفح «موزيلا فايرفوكس» فوراً إلى أحدث إصدار متاح، وفقاً للنشرة الأمنية الصادرة عن مؤسسة «موزيلا».

من جانبها، أكدت «موزيلا» توفر تحديثات أمنية تعالج هذه الثغرات، مما يعزز حماية المستخدمين من الهجمات السيبرانية.

وحذر خبراء الأمن المعلوماتي من أن المؤسسات الحكومية وبعض الوزارات التي لا تزال تعتمد على إصدارات قديمة من المتصفح قد تكون أكثر عرضة للمخاطر، خصوصا في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الأنظمة الحساسة عالمياً.

يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه الهجمات السيبرانية تصاعداً ملحوظاً على مستوى العالم، مما يستدعي تعزيز اليقظة الرقمية.

وتواصل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، عبر مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، جهودها لتعزيز الأمن السيبراني في المغرب، من خلال إصدار تحذيرات دورية وتقييم المنصات الرقمية الإستراتيجية.