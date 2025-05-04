في تحول طبي تاريخي، أعلنت منظمة الصحة العالمية لأول مرة دعمها الرسمي لاستخدام أدوية إنقاص الوزن لعلاج السمنة لدى البالغين، استجابةً لتفاقم هذه الظاهرة التي تطال أكثر من مليار شخص حول العالم. وتأتي هذه الخطوة ضمن توصيات جديدة تعمل عليها المنظمة، من المقرر إصدارها في أغسطس أو سبتمبر القادمين، تشمل دمج العقاقير كجزء من نموذج رعاية مستمر إلى جانب تعديلات نمط الحياة.

المنظمة دعت أيضًا إلى ضمان وصول هذه الأدوية إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث يعيش نحو 70% من المصابين بالسمنة وفقًا للبنك الدولي. وتشمل أدوية أظهرت في التجارب السريرية قدرة على خفض الوزن بنسبة 15 إلى 20%، قد يتطلب الأمر تناولها مدى الحياة للحفاظ على نتائجها.

هذه التوصية، التي تُعد الأولى من نوعها، تفتح الباب أمام تحول كبير في علاج السمنة عالميًا،