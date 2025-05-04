كشف تقرير حديث نشره موقع (إنديان إكسبرس)، خطراً خفياً يتسلل إلى تفاصيل صباحنا دون أن ننتبه: ضغط زر (الغفوة).قد يبدو التصرف بسيطًا، لكنه في الحقيقة يهز تناغمنا البيولوجي، ويزرع أول بذور الفوضى في يومنا.توضح أنادي شارما، مدربة وخبيرة الطب البديل، أن «صوت المنبه الصاخب هو أول رسالة يستقبلها الجهاز العصبي كل صباح، وإذا جاءت هذه الرسالة عنيفة ومباغتة، فإن الجسم يبدأ يومه على إيقاع اختلال داخلي، لا على توازن طبيعي».في المقابل، الاستيقاظ على ضوء الشمس الطبيعي يعيد الجسم إلى مساره البيولوجي السليم، ويُرمم الإيقاع الداخلي للنوم والاستيقاظ، ويعزز المزاج والطاقة والتركيز.دراسة من جامعة فرجينيا، دعمت هذا الرأي، إذ أكدت أن الاستيقاظ المفاجئ عبر المنبه قد يرفع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 74%، مما يزيد خطر أمراض القلب والسكتات الدماغية، خصوصاً لدى من ينامون أقل من سبع ساعات.البديل الصحي؟اعتماد روتين نوم ثابت، والاستيقاظ بهدوء على ضوء النهار، دون الحاجة إلى صدمة صوتية تفقدك توازن يومك قبل أن يبدأ.