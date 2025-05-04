في خطوة جديدة نحو تحسين تجربة المرضى، تستعد شركة «إيلي ليلي»، لطرح دواء فموي بديل لحقن «أوزمبيك» الشهيرة، التي تُستخدم لعلاج السكري والمساعدة على خفض الوزن. النسخة الجديدة، التي تحمل اسم «أورفورغليبرون»، أظهرت نتائج مشجعة في التجارب السريرية؛ إذ ساهمت في تحسين التحكم بمستوى السكر وتقليل الوزن لدى مرضى السكري من النوع الثاني. وتُعد سهولة الاستخدام إحدى أكبر مزايا الشكل الفموي الجديد مقارنة بالحقن، ما قد يزيد من التزام المرضى بالعلاج ويخفف عبء الحفظ بالتبريد. يُتوقع تقديم الدواء لاعتماده علاجاً لفقدان الوزن في نهاية 2025م، وللسكري في 2026م، في خطوة تعزز التحول نحو بدائل علاجية أكثر يسراً.