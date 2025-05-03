أثار إعلان فيبي غيتس (ابنة الملياردير الأمريكي «بيل غيتس»)، حول إصابة والدها بمتلازمة «أسبرغر»، وهي إحدى اضطرابات طيف التوحد، تساؤلات واسعة حول ما هي تلك المتلازمة وأعراضها، وكيف اكتشفت أسرة الملياردير الأمريكي إصابته بها.

وخلال استضافتها في بودكاست «Call Her Daddy» مع المقدمة أليكس كوبر، تحدثت فيبي عن حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدها، مشيرة إلى أن تصرفاته الاجتماعية «المحرجة» تعود جزئيًّا إلى هذه الحالة، واصفة والدها بأنه «اجتماعياً محرج»، مضيفة أن إصابته بمتلازمة «أسبرغر» تجعل التفاعلات الاجتماعية معه، خصوصًا عند تقديم أصدقائها الذكور له، أمرًا «مخيفًا لهم ومضحكًا بالنسبة لها».

ما هي متلازمة أسبرغر؟ «متلازمة أسبرغر» هي اضطراب عصبي تطوري يندرج ضمن طيف التوحد ويُشار إليه أحيانًا بـ«التوحد عالي الأداء»، وكانت تُعتبر في السابق تشخيصًا منفصلًا، لكن منذ عام 2013، أُدرجت ضمن فئة اضطرابات طيف التوحد وفقًا للدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM-5)، تعاني هذه الحالة بصعوبات في التفاعل الاجتماع وقد يجد الأشخاص المصابون صعوبة في فهم الإشارات الاجتماعية، مثل لغة الجسد أو تعابير الوجه، وقد يظهرون سلوكيات تبدو غير لائقة اجتماعيًّا.

أبرز أعراض «متلازمة أسبرغر» ومن بين الأعراض غالبًا ما يطور المصابون اهتمامًا عميقًا وشبه هوسي بموضوع أو هواية معينة، إضافة إلى تفضيل الروتين الثابت والمقاومة للتغيير، وقد تظهر سلوكيات تكرارية مثل التلويح باليدين، وغالبًا ما يكون لدى الأشخاص المصابين بأسبرغر ذكاء متوسط أو أعلى من المتوسط، مع مهارات لغوية قوية، لكنهم قد يواجهون تحديات في التواصل العاطفي.

ووفقًا للأطباء لا تُعتبر «متلازمة أسبرغر» عادةً إعاقة، لكن بعض الأفراد قد يحتاجون إلى دعم في المدرسة أو العمل لتحسين التفاعلات الاجتماعية، ويمكن أن يساعد التشخيص المبكر في توفير الدعم المناسب، والذي قد يشمل العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، تدريب المهارات الاجتماعية، أو العلاج بالكلام.

إحصاءات أمريكية ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يُشخَّص اضطراب طيف التوحد (بما في ذلك متلازمة أسبرغر) لدى حوالى 1 من كل 54 طفلًا في الولايات المتحدة، وذلك وفق إحصائية رسمية عام 2021، وتشير الدراسات إلى أن الذكور يُشخَّصون بمتلازمة أسبرغر بمعدل أعلى من الإناث (نسبة 4:1 تقريباً)، لكن هذا قد يعكس تحيزات تشخيصية، حيث تُظهر الإناث أعراضًا أقل وضوحًا، وأن حوالى 50% من الأفراد المصابين بمتلازمة أسبرغر لا يتلقون تشخيصًا رسميًّا حتى مرحلة البلوغ، وذلك بسبب قدرتهم على «إخفاء» الأعراض أو التكيف معها.

من هو بيل غيتس؟ بيل غيتس، المولود في 28 أكتوبر 1955 في سياتل، واشنطن، هو أحد أبرز رواد التكنولوجيا في العالم، واشتهر بتأسيسه شركة مايكروسوفت مع بول ألين في عام 1975، التي أصبحت واحدة من أكبر الشركات التكنولوجية عالميًّا، ويعرف غيتس، الذي كان يومًا ما أغنى رجل في العالم، الآن بعمله الخيري من خلال مؤسسة بيل وميليندا غيتس، التي تركز على تحسين الصحة العالمية، التعليم، ومكافحة الفقر، ويُشار إليه كثيرًا بسبب ذكائه الحاد وتركيزه العميق، وهي سمات قد تتماشى مع خصائص متلازمة أسبرغر.