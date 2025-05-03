بدلاً من الإفراج عن سجين كان من المقرر ترحيله إلى بلده، أطلق حراس سجن مدينة بوردو سراح رجل محكوم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة سرقة أدت إلى الوفاة. وأفادت وسائل إعلام فرنسية، أمس الجمعة، بأن سجناً في فرنسا أفرج عن أحد النزلاء بالخطأ لتطابق اسمه مع نزيل آخر باستثناء حرف واحد. وبدلاً من الإفراج عن سجين كان من المقرر إطلاق سراحه من السجن وكان في انتظار ترحيله إلى بلده ليبقى تحت الإقامة الجبرية، أطلق حراس السجن في مدينة بوردو بغرب فرنسا سراح رجل محكوم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة سرقة أدت إلى الوفاة، حسبما أفادت إذاعة «أر إم سي»، وقناة «بي إف إم تي في» الإخبارية الفرنسية نقلاً عن مصادر قضائية.

وعندما تم اكتشاف الخطأ، كان الرجل، الذي تم إطلاق سراحه، قد غادر بالفعل منذ فترة طويلة، وجارٍ البحث عنه حالياً.