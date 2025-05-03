أثار المصارع الشهير لوغان بول جدلاً بعد رفضه عرضاً بـ15 مليون دولار أمريكي لخوض نزال ضد ياسين تشويكو، الحارس الشخصي للنجم ليونيل ميسي.

وجاءت هذه الأحداث عقب خروج ميسي وفريقه إنتر ميامي من نصف نهائي دوري أبطال كونكاكاف، بعد خسارته أمام فانكوفر وايتكابس الكندي بنتيجة 0-2 في الذهاب و1-3 في الإياب.

وأعلن لوغان بول عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه رفض العرض المغري لأنه يُركز على مسيرته كمصارع محترف في WWE، قائلاً: «كرّست حياتي لأكون نجماً في مصارعة المحترفين، ولا أهتم بالمشاريع الجانبية التي قد تناسب البعض».

وفسّر العديد من المتابعين رفض لوغان بول بأنه تجنّبٌ للمواجهة خوفاً من تشويكو، الحارس الشخصي المعروف ببنيته القوية وخبراته في الفنون القتالية، وليس بسبب التزامه بمسيرته المهنية، كما زعم.

وبدأت القصة بعد حملة شنّها لوغان بول ضد ميسي وشركته بسبب نزاع قضائي بينهما. اتهم بول شركة ميسي المنتجة لمشروب الطاقة «Mas+» بأنها نسخت فكرة مشروبه الشهير «Prime»، وهو اتهام نفاه النجم الأرجنتيني.

تشويكو، الحارس الشخصي لميسي، رد على اتهامات بول بدعوته لمواجهة مباشرة عبر مقطع فيديو، ما أثار تكهنات حول احتمالية تنظيم النزال قبل أن يعلن لوغان بول رفضه للعرض.