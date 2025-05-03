لقيت امرأة مصرعها وأصيب 7 أشخاص بجروح بعدما صدمت سيارة حشداً من الناس في مدينة شتوتغارت بجنوب غربي ألمانيا، أمس (الجمعة)، بحسب الشرطة المحلية، التي قالت إنه «لا يوجد حالياً أي دليل على وقوع هجوم أو عمل متعمد».

وأضافت الشرطة على حسابها في منصة إكس: إنه «بناءً على تحقيقاتنا الحالية يعتقد زملاؤنا في الموقع أنها حادثة مأساوية».

وأفادت الشرطة بأن سيارة صدمت مجموعة من الأشخاص في أحد أحياء وسط مدينة شتوتغارت، مضيفة أن الحصيلة بلغت 8 جرحى، 3 منهم في حالة خطرة، ولاحقاً أُعلنت وفاة امرأة إصابتها بليغة (46 عاماً) متأثرة بجراحها.

وأعلنت وسائل إعلام ألمانية توقيف سائق السيارة (مرسيدس سوداء اللون)، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.