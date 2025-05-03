كشفت ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس، عن إصابة والدها بمتلازمة «أسبرغر» أحد اضطرابات طيف التوحد (ASD).

وقالت فيبي غيتس البالغة من العمر 22 عاماً في حديثها لأليكس كوبر في بودكاست «Call Her Daddy»: «والدي يعاني من خلل اجتماعي، فهو مصاب بمتلازمة أسبرغر».

وذكرت صحيفة «نيويورك بوست»، أن بيل غيتس لم يعلن عن إصابته بهذه المتلازمة، على الرغم من أنه كتب في مذكراته عن «اضطراب طيف التوحد في مرحلة الطفولة».

ففي مذكراته الصادرة عام 2025، قال غيتس إنه «يعتقد أنه لو كان طفلاً اليوم لشُخِّص لديه نوع من اضطراب طيف التوحد».

يذكر أن «التوحد ومتلازمة أسبرغر» تنتمي إلى طائفة اضطرابات عصبية تؤثر في قدرة الشخص على التواصل والتفاعل مع الآخرين، ولكن ما يميز كلا منها هو مدى تطور المهارات اللغوية، والتمتع بالاستقلالية، ومن هذا المنطلق لم تعد متلازمة «أسبرغر» تصنف كحالة منفصلة، بل أصبحت تندرج تحت مصطلح أشمل هو «اضطراب طيف التوحد».