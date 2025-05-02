قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس رجل الأعمال الهندي بالويندر سينج ساهني الشهير باسم «أبو صباح» ومتهمين آخرين بالسجن 5 سنوات، وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد عن الإمارات، فضلاً عن مصادرة 150 مليون درهم متحصلة من الجرائم المرتكبة وأجهزة كمبيوتر وهواتف ومقتنيات أخرى بعد إدانتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، وانتقلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها خلال مرحلة التقاضي اللاحقة.

وشملت الاتهامات التي وجهت للمتهمين حيازة أو إخفاء أشياء متحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، فضلاً عن التهمة الرئيسة وهي غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، وتفاوتت الأحكام بين السجن خمس سنوات وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد لعدد من المتهمين، فيما عوقب آخرون بالحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف درهم.





وأحالت شرطة دبي الواقعة إلى النيابة العامة في شهر ديسمبر الماضي، التي أحالتها بدورها إلى محكمة الجنايات التي باشرت النظر فيها بداية من شهر يناير من العام الحالي لتصدر فيها الحكم الابتدائي أمس (الخميس).

وشملت قائمة المتهمين رجل الأعمال المعروف، إضافة إلى أفراد وشخصيات اعتبارية (شركات) اتهموا بتأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وجرى ضبطهم بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الدولة.

وتمت إدانة بعض المتهمين غيابياً، وآخرين حضورياً أمام المحكمة فيما شملت الأحكام شخصيات اعتبارية تتضمن 3 شركات بتغريم كل منها 50 مليون درهم ومصادرة الأموال التي يملكها المتهمون محل الجريمة وقدرها 150 مليون درهم، ومصادرة الأوراق والهواتف والأجهزة الإلكترونية المضبوطة وإبعاد المتهمين المدانين عن الدولة.





يذكر أن رجل الأعمال الهندي بالويندر سينج ساهني، الشهير بـ"أبو صباح"، يمتلك شركة «آر إس جي» الدولية، المتخصصة في إدارة الممتلكات، عبر العديد من الفروع في الإمارات والكويت والهند والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان رجل الأعمال الهندي نجح في استدراج العديد من المستثمرين الباحثين عن الثراء السريع، تحت ما يعرف بـ«المطور الناجح»، حيث أخذ أموالهم بحجة شراء السيارات الفارهة، ولوحات السيارات النادرة باهظة الثمن.

ووصلت ديون "أبو صباح" لدى البنوك الإماراتية إلى أكثر من 100 مليون درهم أدت إلى تعرضه للعديد من الملاحقات والدعاوى القضائية.





وسبق أن اشترى لوحة سيارة مميزة تحمل الرقم «5» مقابل 33 مليون درهم، أي نحو 9 ملايين دولار أمريكي، في المزاد الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وأحدث شراؤه للرقم المميز، الذي استخدمه لاحقاً على سيارته الرولز رويس، انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي. وحول شراء اللوحات بمبالغ كبيرة قال رجل الأعمال الهندي إنه يتفاءل بالرقم «9»، وما يؤكد ذلك شراؤه في وقت سابق لوحة مكونة من رقمين هما «27»، أي بمجموع «9».

كما أعرب ساهاني عن حزنه الشديد للضجة التي أعقبت شراءه للرقم المميز قائلاً: «لم أقم بشراء هذا الرقم من أجل الدعاية، وإنما بدافع المشاركة في العمل الخيري، وأنا أحب ذلك جداً»، مؤكداً أنه ظل حريصاً على تكتم أمر أعماله الخيرية طوال الـ10 أعوام الماضية.





وأضاف أنه اضطر حالياً وبعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها أخيراً إلى تكليف موظفيه بنشر كافة أسماء الجمعيات الخيرية التي كان ولا يزال يمولها.

ساهاني أنفق حتى الآن نحو 100 مليون درهم على لوحات أرقام سياراته الخاصة، وكذلك أرقام الهواتف المحمولة الخاصة به في دبي والكويت والهند.