أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاعا مقلقا في حالات الإصابة بالحصبة في الولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 884 حالة حتى 24 أبريل 2025، بزيادة حادة مقارنة بإجمالي 285 حالة سُجلت طوال عام 2024، حيث تشهد 10 ولايات أمريكية، أي خُمس الولايات الخمسين، تفشياً نشطاً للمرض، مع تركيز كبير للحالات في ولاية تكساس، التي سجلت وحدها 663 حالة.

ووفقاً لبيانات المراكز الأمريكية، فإن 93% من الحالات أي 820 من 884 مرتبطة بـ11 تفشياً نشطاً، يُعرف التفشي بثلاث حالات مرتبطة أو أكثر، وتتصدر تكساس القائمة بـ646 حالة، معظمها في مقاطعة غينز الريفية، حيث بدأ التفشي في يناير 2025 ضمن مجتمع ميموني غير مطعم، كما سجلت ولايات أخرى مثل نيو مكسيكو 30 حالة، أوكلاهوما، وكانساس تفشيات مرتبطة بالتفشي في تكساس.

وتشمل الولايات الأخرى التي تشهد تفشياً نشطاً (إنديانا، ميشيغان، مونتانا، أوهايو، بنسلفانيا، وتينيسي)، وسُجلت حالات إضافية في 19 ولاية أخرى، بما في ذلك «ألاسكا، كاليفورنيا، فلوريدا، ونيويورك» غالباً مرتبطة بالسفر الدولي، ما يثير مخاوف من عودة المرض الذي أُعلن القضاء عليه في الولايات المتحدة عام 2000، وسط انخفاض معدلات التطعيم وانتشار المعلومات المغلوطة حول اللقاحات.

ما هي الحصبة؟

الحصبة مرض فايروسي ينتقل عبر الهواء عن طريق السعال أو العطس، ويصيب 90% من الأشخاص المعرضين غير المطعمين، تبدأ الأعراض بـ«حمى، سعال، سيلان الأنف، والتهاب الملتحمة، يتبعها طفح جلدي مميز»، تشمل المضاعفات الالتهاب الرئوي، والتهاب الدماغ، وفقدان البصر، مع معدل وفيات يتراوح بين 1-3 لكل 1000 حالة، ويعد لقاح MMR، المُعطى على جرعتين، فعّالا بنسبة 97% في الوقاية من المرض.

وأدى التفشي إلى تسجيل ثلاث وفيات، وهي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة منذ عقد: طفلان غير مطعمين في سن المدرسة في تكساس، وبالغ غير مطعم في نيو مكسيكو، كما تم تسجيل 87 حالة دخول إلى المستشفى في تكساس وحدها، مع معدل دخول إجمالي يبلغ 17% على مستوى البلاد.

انخفاض معدلات التطعيم

وتشير البيانات إلى أن 94% من الحالات طالت أشخاصاً لم يتلقوا لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) أو كان تاريخ تطعيمهم غير معروف، مع غالبية الحالات بين الأطفال دون سن 19 عاماً.

ويعزو الخبراء هذا الارتفاع إلى انخفاض معدلات التطعيم، حيث انخفضت نسبة تطعيم الأطفال في رياض الأطفال إلى 92.7% في العام الدراسي 2023-2024، مقارنة بـ95.2% في 2019-2020، وهي النسبة المطلوبة لتحقيق مناعة القطيع، وفي مقاطعة غينز بتكساس، على سبيل المثال، بلغت نسبة التطعيم بين أطفال الروضة 82% فقط، مع ارتفاع معدلات الإعفاء من التطعيم لأسباب دينية أو شخصية، كما يلعب السفر الدولي دوراً، حيث تستمر الحصبة في الانتشار في مناطق مثل آسيا وأفريقيا، ما يؤدي إلى استيراد الحالات إلى الولايات المتحدة.

وتتخذ السلطات الصحية إجراءات مكثفة للسيطرة على التفشي، بما في ذلك تكثيف حملات التطعيم، تقديم جرعات مجانية من لقاح MMR في المناطق المتضررة، وتعزيز المراقبة الوبائية، وأصدرت المراكز الأمريكية تحذيرات للأطباء والمسافرين، داعية إلى التأكد من التطعيم قبل السفر الدولي.

انتكاسة جديدة للحصبة

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت القضاء على الحصبة في البلاد عام 2000، بمعنى توقف انتقال المرض المحلي لمدة 12 شهراً على الأقل، ومع ذلك، تستمر الحالات المستوردة من الخارج، خاصة من مناطق تشهد تفشياً مثل أوروبا وآسيا. في 2019، سجلت الولايات المتحدة 1274 حالة، وهو أعلى رقم منذ 1992، ما كاد يهدد حالة القضاء على المرض.

ويُعزى التفشي إلى انخفاض معدلات التطعيم في مجتمعات معينة، خاصة تلك التي ترفض اللقاحات لأسباب دينية أو شخصية. في تكساس، تتيح القوانين إعفاءات من التطعيم بسهولة، ما ساهم في انخفاض التغطية. كما أن المعلومات المغلوطة حول سلامة اللقاحات، التي تُروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، زادت من تردد الآباء، وتُظهر البيانات أن 80% من الحالات الحالية هم أطفال دون 19 عاماً، معظمهم غير مطعمين.