تبدأ رحلة إنقاص الوزن من اللحظات الأولى بعد الاستيقاظ، فالعادات الصباحية الذكية، مثل شرب الماء المنكه أو تناول إفطار غني بالبروتين، يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في تحقيق أهدافك الصحية.

ووفقاً لموقع «The Indian Express» إذا كنت تشعر أن جهودك في فقدان الوزن لا تؤتي ثمارها رغم التمارين والنظام الغذائي، فقد حان الوقت لإعادة تقييم روتينك الصباحي.

وفقاً لخبراء التغذية والعلاج الطبيعي، فإن الساعات الأولى من اليوم تلعب دورا حاسما في تنشيط التمثيل الغذائي، تحسين المزاج، وتعزيز قدرة الجسم على حرق الدهون.

وتقول رئيسة قسم التغذية في مجموعة مستشفيات كلاودناين في بنغالور بالهند الدكتورة شوبها: «السر يكمن في تبني عادات يومية بسيطة ومستدامة تساعد الجسم على العمل بكفاءة دون الحاجة إلى الكمال».

من جانبها، تضيف كبيرة أخصائيي العلاج الطبيعي في كلاودناين شازيا شاداب: «البدء بالتخطيط الواعي في الصباح يمكن أن يغير طريقة تعامل الجسم مع الدهون، ويقلل من التوتر، ويعزز اللياقة على المدى الطويل».

وقدم خبراء التغذية حسب موقع «The Indian Express» الهندي 5 عادات صباحية لتعزيز فقدان الوزن، خصوصا دهون البطن:

1 - ابدأ يومك بشرب الماء وتخطيط وجباتك

قبل تناول القهوة أو الشاي، اشرب كوباً من الماء لتنشيط الجهاز الهضمي وطرد السموم. وتنصح الدكتورة شوبها بإضافة شريحة ليمون أو أوراق نعناع لتحسين النكهة ودعم التمثيل الغذائي.

كما تنصح بتخصيص من 5 إلى 10 دقائق لتخطيط وجبات اليوم، فهذا يساعد على تجنب الوجبات السريعة غير الصحية ويعزز خيارات غذائية أفضل.

2 - مارس تمارين التنفس العميق أو اليوغا الخفيفة

ابدأ يومك بهدوء مع تمارين التنفس العميق (مثل براناياما) لمدة 5 دقائق لضبط مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر المرتبط بتخزين دهون البطن.

توصي شازيا بإضافة تمارين تمدد خفيفة أو جلسة يوغا قصيرة لتحسين الدورة الدموية والمرونة، ما يجعل جسمك مستعدا للحركة بفعالية أكبر.

3 - امشِ قبل الإفطار لتعزيز حرق الدهون

إذا كنت تعاني من ضيق الوقت، جرب المشي لمدة 20 دقيقة قبل الإفطار، هذا النشاط البسيط خصوصا على معدة خاوية يساعد على استهلاك الدهون المخزنة وتحسين حساسية الإنسولين.

وتقول شازا: «الهدف ليس حرق سعرات حرارية كبيرة، بل تحفيز التمثيل الغذائي، وللحصول على فائدة إضافية امشِ في الهواء الطلق للتعرض لأشعة الشمس المبكرة التي تدعم تنظيم الساعة البيولوجية».

4 - تناول إفطاراً غنياً بالبروتين وقليل السكر

تجنب الحبوب السكرية أو العصائر التي تسبب تقلبات في مستويات السكر بالدم، اختر وجبة إفطار متوازنة تجمع بين البروتين والألياف والدهون الصحية، مثل البيض مع خبز الحبوب الكاملة والأفوكادو، أو الزبادي اليوناني مع البذور والتوت، فهذا يحافظ على شعورك بالشبع لفترة أطول.

5 - حافظ على الحركة بعد الإفطار

بعد تناول الإفطار، تجنب الجلوس مباشرة، وتنصح شازيا بالبقاء واقفاً أو المشي ببطء لمدة 10 إلى 15 دقيقة لتحسين الهضم وتقليل الانتفاخ، فهذه الحركة الخفيفة تدعم امتصاص العناصر الغذائية وتمنع تباطؤ التمثيل الغذائي في الصباح.