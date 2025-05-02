كيف يعيش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين داخل الكرملين؟ وما طبيعة حياته داخل مقر إقامته الذي لا يُسمح بدخوله إلا لأعضاء دائرته المُقرّبة؟. تلك الأسئلة كانت محط اهتمام الكثيرين، دون معرفة الإجابة نظرا لخصوصية المكان وما يحيط به من حراسات أمنية، لكن الرئيس الروسي كشف أخيرا النقاب عن أسرار مقر إقامته في الكرملين، حيث أتاح للجمهور لمحةً أولى من داخل شقته الفخمة المذهبة.

وظهر بوتين في فيديو غير مسبوق، وهو يُحادث صحفيًا محليًا بالقرب من مكتبه، قبل أن يكشف عما بداخله.

وفتح بوتين بابه المُذهّب وقال: «نعم، هذه هي الشقة. كما ترون، إنها ليست بعيدة»، قبل أن يدعو المراسل زاروبين للدخول.

وفي فيديوهات أخرى - وهي مقتطفات من مقابلة مطولة من المقرر نشرها في روسيا في 4 مايو - أطلع بوتين زاروبين أيضا على مكتبة ذات جدران خشبية داكنة، وغرفتي نوم، و«كنيسة منزلية» صغيرة.

دخل الاثنان قاعةً فخمةً مُزيّنةً بجدران مُذهّبة، ومرايا كبيرة بإطارات ذهبية، وثريات ذهبية، ونباتاتٍ غريبة الشكل.

توجد صورة كبيرة للإمبراطور الروسي ألكسندر الثالث في مكان بارز، ويوجد أيضا بيانو أبيض كبير بجوار النافذة، يزعم بوتين أنه نادرا ما يتمكن من العزف عليه.

يأتي فيديو شقة الكرملين بعد تسريب لقطات العام الماضي، كشفت عن تجديد بوتين لقصره الواقع على قمة جرف، والذي تبلغ تكلفته مليار جنيه إسترليني.