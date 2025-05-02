دوّى صوت الرصاص ليوقظ الجميع على كابوس لا يُنسى في حي «فرهنغيان» الهادئ بمدينة كرمانشاه، غربي إيران، بعد أن شهدت (الخميس) جريمة مروعة، حيث أقدم رجل على قتل 6 من أفراد أسرته باستخدام سلاح ناري من نوع كلاشينكوف، قبل أن ينتحر.

وبحسب وكالة «الأخبار العاجلة» التي نقلت عن مصادر محلية، فإن الضحايا هم: زوجة الجاني، واثنان من أبنائه، وزوجة أحد أبنائه، ووالدة زوجته.

وقالت المصادر إن «المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة وقعت في ظروف غامضة، وبدوافع لم تتضح بعد، فيما تُجرى تحقيقات أمنية لمعرفة ملابسات المجزرة».

الشرطة الإيرانية ما زالت تحقق، والمعلومات الأولية تشير إلى «ظروف غامضة»، دون دافع واضح حتى الآن.

هذه الحادثة تعكس تصاعداً مقلقاً في معدلات العنف الأسري بإيران، وهو أمر لم يعد يمكن تجاهله بوصفه سلوكاً فردياً أو معزولاً، فخلف هذه الجرائم توجد أزمة متراكمة من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي يعاني منها المجتمع الإيراني.