أعلنت يوتيوب ميزة تجريبية جديدة تهدف إلى توفير تجارب بحث أكثر أماناً لجميع المستخدمين.

وسيتمكن عدد قليل من مشاهدي يوتيوب من رؤية صور مصغّرة ضبابية لبعض نتائج البحث. وتُختبَر هذه الميزة التجريبية كوسيلة لتوفير تجربة بحث أكثر أماناً لجميع المستخدمين.

وستبدأ الخدمة بتمويه الصور المصغّرة في نتائج البحث التي تتضمن موضوعات صريحة بشكل متكرر. وهذه الميزة قيد الطرح حالياً لنسبة صغيرة من المشاهدين.

وبينما لا توجد تفاصيل محددة حول المواضيع التي قد تؤدي إلى ظهور قائمة فيديوهات ذات صور مصغّرة ضبابية عند البحث، فإن يوتيوب تؤكد أن عنوان الفيديو واسم القناة ووصفه ستظل مرئية، كما سيتمكن المشاهدون من إزالة ضبابية الصور المصغّرة إذا أرادوا ذلك.

يهدف إطلاق هذه الميزة التجريبية المحدودة إلى فهم ما إذا كان هذا النوع من الميزات يساعد المستخدمين على تجنّب مشاهدة محتوى غير مرغوب فيه وحسّاس بطبيعته.

ولكن، بخلاف ميزة «البحث الآمن» التي يمكنها طمس النتائج وتصفيتها على محرك بحث غوغل، فإن ميزة يوتيوب التجريبية الجديدة لن تحذف النتائج.

وفي شكلها الحالي، صُمّمت هذه الميزة لتوفير طبقة حماية إضافية تمنع المستخدمين الأصغر سناً أو غير المنتبهين من التعرّض الفوري لمحتوى قد يكون غير لائق.

وتتيح يوتيوب منصة مخصصة للأطفال YouTube Kids، توفّر طريقة سهلة لمشاهدة برامجهم المفضلة، أو استكشاف أي محتوى يُثير خيالهم.

ويمكن للآباء أيضاً تنزيل التطبيق على الأجهزة بطريقة مجانية وسهلة، ليحظى الأطفال بمقاطع فيديو مناسبة لهم وللعائلة.