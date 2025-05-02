يواجه تطبيق واتساب، المملوك لشركة ميتا، موجة من الانتقادات بعد إضافته زر ذكاء اصطناعياً وصفه المستخدمون بالمزعج وغير المرغوب.

ورغم ردود الفعل السلبية، تخطط الشركة لإطلاق مجموعة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي تحت اسم «المعالجة الخاصة»، تشمل اقتراحات كتابة ذكية وملخصات للرسائل، مما يحول التطبيق من منصة دردشة بسيطة إلى مركز متطور يشبه روبوتات الدردشة مثل ChatGPT.

وأطلق واتساب في مارس الماضي زر «Meta AI»، وهو رمز دائري باللون الأزرق البنفسجي يظهر على صفحة المحادثات، يتيح للمستخدمين التفاعل مع روبوت ذكي يجيب على أسئلة متنوعة تتراوح بين الأخبار والطقس والرياضة، أو حتى مساعدتهم في صياغة أفكار جديدة.

ومع التحديثات القادمة خلال الأسابيع القادمة، سيقدم واتساب ميزات مثل اقتراحات كتابة تلقائية وتلخيص الرسائل، لتعزيز تجربة المستخدم.

لكن هذه الخطوة أثارت استياءً واسعاً بين المستخدمين، حيث عبر البعض عن غضبهم على منصة X، واصفين الزر بأنه غير قابل للإزالة ومصدر إزعاج.

من جانبها، تعهدت «ميتا» بأن أدوات الذكاء الاصطناعي لن تتيح الاطلاع على محادثات المستخدمين، مؤكدة أن الخدمة اختيارية ولا تتطلب التفعيل.

لكن خبراء الأمن السيبراني، مثل أدريانوس وارمنهوفن من NordVPN، حذروا من أن معالجة بيانات الرسائل على خوادم خارجية بدلاً من الهاتف قد تعرض الخصوصية لمخاطر

وأوضح وارمنهوفن لصحيفة «التلغراف» أن إرسال البيانات خارج الجهاز، حتى مع التشفير، يشكل تسوية بين الخصوصية ومتطلبات التقنيات الذكية.

وأثارت «ميتا» جدلاً سابقاً بسبب استخدام بيانات المستخدمين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون إبلاغهم، مما زاد من شكوك المستخدمين.

وأكدت «ميتا» أنها تستمع إلى ملاحظات المستخدمين، مشيرة إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تقديم خيارات إضافية دون المساس بالخصوصية.

من جانبها، رأت ريا فريمان، استشارية وسائل التواصل الاجتماعي، أن دمج الذكاء الاصطناعي في واتساب خطوة منطقية نظراً لتزايد استخدام هذه التقنيات في الحياة اليومية، لكنها أقرت بأنها تتفهم انزعاج بعض المستخدمين من الزر الدائم.