في واقعة مأساوية، تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة في مصر، جهودها لكشف غموض واقعة اتهام أب مسن لمستشفى خاص بسرقة قرنية عيني ابنته البالغة من العمر 25 عاماً، والتي لقيت مصرعها في حادث سير مروع.

الواقعة التي أثارت استياءً واسعاً، دفعت النيابة العامة المصرية إلى فتح تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات القضية.

ووفقاً لبلاغ تلقته مديرية أمن الجيزة، تقدم المسن باتهامات خطيرة ضد إدارة المستشفى، مشيراً إلى أن ابنته توفيت إثر إصابات بالغة في حادث سير، وتم نقل جثمانها إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات الطبية.

وأضاف والد الفتاة المتوفاة في البلاغ: «أثناء تجهيز الجثمان للدفن، لاحظنا علامات مشبوهة تشير إلى استئصال قرنية عيني الفتاة دون إذن أو علم منا»، مما دفع الأب إلى توجيه اتهام مباشر للمستشفى بالسرقة.

من جانبها، أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة القضية للتحقيق، وقررت ندب خبراء الطب الشرعي لفحص جثمان الفتاة.

وبناءً على قرار النيابة، تم استخراج الجثمان من مقابر العائلة، حيث أُخذت عينات من الجثمان في المقابر دون الحاجة إلى نقله إلى مصلحة الطب الشرعي، ثم أُعيد دفن الجثمان مجدداً.

وتشمل التحقيقات مراجعة دقيقة لملابسات وفاة الفتاة، وتاريخ الإجراءات التي أُجريت في المستشفى، إلى جانب التحريات الأمنية للكشف عن أي مخالفات.

كما وجهت النيابة طلباً إلى الأجهزة الأمنية لإجراء تحريات موسعة حول الواقعة، تشمل فحص سجلات المستشفى واستجواب الطاقم الطبي الذي تعامل مع الحالة.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأثارت الواقعة موجة غضب في الأوساط المحلية، حيث طالب الأهالي بتشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.