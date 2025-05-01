رفضت محكمة استئناف اتحادية محاولة إدارة الرئيس دونالد ترمب إلغاء أمر قضائي يمنع إدارة الضمان الاجتماعي الأمريكية من منح «إدارة الكفاءة الحكومية» التي يقودها إيلون ماسك حق الوصول غير المقيد إلى بيانات ملايين الأمريكيين.

وقضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الرابعة، ومقرها ريتشموند في ولاية فرجينيا، بأغلبية 9 أصوات مقابل 6، بعدم تعليق الأمر القضائي الذي أصدره قاضٍ في ولاية ماريلاند.

وخلص القاضي إلى أن إدارة الضمان الاجتماعي قد تكون انتهكت قانون الخصوصية الفيدرالي بمنحها إدارة الكفاءة حق الوصول الكامل إلى سجلات حساسة.

ومن المرجح أن تطلب إدارة ترمب من المحكمة العليا الأمريكية التدخل، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ليز هيوستن في بيان إن ترمب «سيواصل استخدام كل الوسائل القانونية الممكنة لضمان تنفيذ إرادة الشعب الأمريكي».

وكانت «إدارة الكفاءة» قد وسّعت نفوذها داخل عدد من الهيئات الفيدرالية في إطار جهود ترمب وحليفه الملياردير ماسك لوقف الهدر المالي، وتقليص عدد الموظفين، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي.

وقد صدر الحكم القضائي موضع النزاع بعد دعوى رفعتها نقابتان عماليتان ومجموعة حقوقية في فبراير الماضي ضد إدارة الضمان الاجتماعي، وإدارة الكفاءة، وإيلون ماسك، وجهات أخرى، بهدف منع موظفي إدارة الكفاءة من الوصول إلى بعض أكثر أنظمة البيانات حساسية في الضمان الاجتماعي.

يُذكر أن إدارة الضمان الاجتماعي تقدم دعما ماليا شهريا لنحو 73 مليون أمريكي من المتقاعدين وذوي الإعاقة، ما يجعلها من أبرز مقدمي الإعانات في البلاد.