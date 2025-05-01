كشفت دراسة حديثة، أن النوم الجيد لا يقتصر فقط على تعزيز الطاقة والتركيز، بل يمتد تأثيره إلى حماية الجسم من العدوى الخطيرة. وبيّنت الدراسة، أن الأشخاص الذين ينامون ما بين 7 و8 ساعات يومياً، دون أرق أو نعاس نهاري مفرط، كانوا أقل عرضة للإصابة بعدوى تستدعي دخول المستشفى. ويفسّر الباحثون ذلك بأن النوم الجيد يُعزّز كفاءة الجهاز المناعي، مما يرفع قدرة الجسم على مقاومة الفايروسات والبكتيريا. هذه النتائج تدعم الرؤية المتزايدة حول أهمية النوم عاملاً أساسياً في الوقاية الصحية، لا مجرد رفاهية حياتية، وتدعو إلى إعادة النظر في نمط الحياة اليومي لتحقيق انتظام نوم فعّال ومفيد.