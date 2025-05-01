في عالم يبحث فيه الجميع عن طرق سهلة لخسارة الوزن، تتسلل القهوة السوداء إلى المشهد بوعد خفي: تحفيز الأيض وتسريع الحرق. لكنها، مثل كل سلاحٍ ذي حدين، تحمل بين رشفاتها أسراراً تحتاج إلى وعي وموازنة.سعود عبدالعزيز المرشود، أخصائي أول تغذية علاجية بوزارة الصحة، يوضح أن القهوة السوداء مصدر طبيعي للكافيين، محفز للجهاز العصبي وزيادة التركيز. ويشير إلى أن تناول 400 ملغ من الكافيين يومياً (ما يعادل 4 أكواب) يعد آمناً، محذراً من أن تجاوز هذه الكمية قد يقود إلى الأرق والغثيان.وعن علاقتها بحرق الدهون، يؤكد أن الجسم يتكيف بمرور الوقت مع الأيض، مما يخفف من تأثيرها الحقيقي على الوزن.من جانبها، ترى منال الغامدي، أخصائية التغذية العلاجية، أن القهوة السوداء يمكن أن تكون رفيقاً ذكياً لخسارة الدهون، خصوصاً مع تخفيف دهون الكبد، لكنها تحذر من تأثيرها السلبي المحتمل برفع هرمون الكورتيزول الذي قد يعيق نزول الوزن، ونصحت أن لا تُشرب على معدة فارغة، ولا تتجاوز أربعة أكواب يومياً، والابتعاد عن إضافة السكر أو مبيضات القهوة التي قد تفسد فوائدها.