لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون، اليوم (الأربعاء)، إثر انفجار خط غاز رئيسي على طريق الواحات، في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث اندلعت النيران بشكل هائل، مخلفة أضراراً جسيمة شملت تفحم سبع سيارات وإثارة حالة من الذعر بين سكان المنطقة.

وفقاً لمصادر أمنية، وقع الانفجار نتيجة كسر في خط غاز رئيسي بقطر 125 ملم وضغط 7 بار، ناجم عن اصطدام معدة ثقيلة (لودر) أثناء أعمال حفر إنشائية غير منسقة مع الجهات المختصة بشبكات الغاز، أدى التسرب السريع للغاز إلى اشتعال النيران، التي امتدت بسرعة لتبتلع سبع سيارات متوقفة على جانب الطريق، إضافة إلى دراجة نارية، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة.

وهرعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مدعومة بـ10 سيارات إطفاء، إلى موقع الحادث، واستغرقت جهود السيطرة على الحريق ساعات بسبب شدة اللهب وكثافة الدخان، وتم إغلاق محبس الغاز الرئيسي بالتنسيق مع الشركة المشغلة، وفرض طوق أمني حول المنطقة لتأمين الموقع ومنع امتداد النيران إلى المناطق السكنية المجاورة، كما تم تحويل حركة المرور إلى مسارات بديلة لتسهيل عمليات الإطفاء والإنقاذ.

وأكدت مصادر طبية نقل 10 مصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، يعاني بعضهم من حروق متوسطة إلى شديدة، وأعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان رسمي أن فرق الإسعاف قدمت الرعاية الأولية في الموقع، وتمت تهيئة غرف العناية المركزة لاستقبال الحالات الحرجة، كما أشارت إلى أن فريقاً من الأخصائيين الطبيين يتابع حالة المصابين لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة.

وفي استجابة فورية، تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تطورات الحادث عن كثب، وأصدر قراراً عاجلاً بتقديم تعويضات مالية لأسر الضحايا والمتضررين، مع تخصيص دعم طبي ومادي للمصابين، ووجه مدبولي بتشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية للوقوف على أسباب الحادث، مع التأكيد على محاسبة المتسببين في حال ثبوت الإهمال، كما أمر بمراجعة فورية لإجراءات السلامة في جميع مشاريع البنية التحتية التي تتضمن أعمال حفر قرب خطوط الغاز.

وخلال اتصال هاتفي مع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، شدد مدبولي على ضرورة تسريع إصلاح خط الغاز المتضرر وإعادة فتح طريق الواحات في أقرب وقت ممكن، مع ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. وأشاد بجهود الحماية المدنية والأجهزة الأمنية في السيطرة على الكارثة، مؤكداً التزام الحكومة بتعزيز إجراءات السلامة في المدن الجديدة.

تُعد مدينة 6 أكتوبر مركزاً حيوياً يشهد توسعاً عمرانياً وصناعياً مكثفاً، ما يتطلب تنسيقاً دقيقاً بين الشركات المنفذة للمشاريع وأجهزة الدولة. الحادث الأخير يُضاف إلى سلسلة حوادث مماثلة، مثل انفجار خط غاز في الحي السابع بالمدينة في يناير 2025، ناجم عن سقوط كابلات كهربائية، ما يثير تساؤلات حول كفاءة إجراءات السلامة والرقابة على أعمال الحفر.

وتشير تقارير إلى أن خط الغاز المتضرر يخدم عدة مناطق سكنية وصناعية في المدينة، ما يجعل تأمينه وإصلاحه أولوية قصوى لتجنب انقطاع الخدمة، وتُجري الشركة المشغلة حالياً تقييماً شاملاً لمسارات خطوط الغاز في نطاق المشروع القائم، مع التركيز على تحديد المناطق عالية المخاطر.