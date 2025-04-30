شهدت منطقة المطورين بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية في مصر، اليوم (الأربعاء)، حادثة مأساوية أودت بحياة عاملين اثنين وإصابة آخرين نتيجة انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء، خلال أعمال تركيب هيكل معدني «جمالون».

وأرجعت التحقيقات الأولية سبب الحادثة إلى خطأ في التركيب، تفاقم بسبب العاصفة الترابية التي ضربت المنطقة، مما تسبب في سقوط رافعة عملاقة وسقف المصنع.

ووفقاً لمصادر أمنية وطبية، تلقى مدير أمن المنوفية اللواء محمود الكموني إخطاراً من مركز شرطة السادات يفيد بانهيار سقف المصنع في منطقة المطورين.

وأوضحت التحريات أن العمال كانوا يقومون بتركيب الهيكل المعدني عندما انهار الجمالون فجأة، مما أدى إلى مصرع عاملين على الفور.

وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى السادات المركزي، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادثة.

وأشارت تقارير إلى أن العاصفة الترابية التي هبت على المنطقة ساهمت في تفاقم الوضع، إذ تسببت في سقوط رافعة عملاقة، مما زاد من حدة الكارثة.

وأكدت مصادر أن التحقيقات جارية للتحقق من مدى الالتزام بمعايير السلامة والأمان أثناء أعمال البناء، وما إذا كانت هناك إهمالات من قبل المقاول أو إدارة المصنع.

وهرعت فرق الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادثة فور وقوعها، إذ تم التعامل مع الموقف وانتشال الضحايا.

ووجه محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا.



