كشفت طبيبة الأمراض الجلدية المديرة الطبية لشركة Skinmatics الدكتورة سوجانيا نايدو حقائق مذهلة حول تأثير النظام الغذائي على صحة البشرة وشبابها.

وفي منشور حديث عبر حسابها على إنستغرام، حذرت من أن العناية بالبشرة وحدها لا تكفي للحفاظ على نضارتها، مشيرة إلى أن بعض الأطعمة الشائعة تُسرّع عملية الشيخوخة حتى مع استخدام أفضل الكريمات المضادة للتجاعيد.

وأكدت «نايدو» أن مكافحة الشيخوخة لا تقتصر على استخدام منتجات العناية بالبشرة، بل تبدأ من الداخل، وأوضحت أن الأطعمة المذكورة تُسبب ضررًا تراكميًا يُضعف قدرة البشرة على التجدد، ما يجعلها تبدو أكبر سنًا من العمر الحقيقي.

ودعت إلى استبدال هذه الأطعمة بخيارات صحية مثل الفواكه، الخضروات، والدهون الصحية والأوميغا-3 الموجودة في الأسماك لتعزيز إنتاج الكولاجين والحفاظ على نضارة البشرة.

وقدّمت قائمة بـ5 أطعمة تُسبب ضررًا كبيرًا للبشرة، داعية إلى إعادة النظر في العادات الغذائية للحفاظ على مظهر شاب وصحي، وهي:

السكر:

أوضحت الدكتورة نايدو أن الإفراط في تناول السكر يؤدي إلى عملية الجليكوزيل، التي تُحلل الكولاجين والإيلاستين، وهما المسؤولان عن مرونة البشرة، مشيرة إلى أن تناول الكعك اللذيذ قد يُكلفك ظهور تجاعيد حول العينين، وهي من أبرز علامات التقدم في العمر، كما أن السكر يرتبط بأمراض مزمنة مثل السكري، ما يفاقم الضرر.

الخبز الأبيض والمعكرونة:

تحتوي الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة، على مؤشر جلايسيمي مرتفع يرفع مستويات الأنسولين، ما يؤدي إلى تحلل الكولاجين وفقدان مرونة البشرة.

الوجبات الخفيفة المالحة:

على عكس الاعتقاد الشائع بأن الوجبات المالحة أقل ضررا من السكريات، أشارت «نايدو» إلى أن الصوديوم المرتفع في رقائق البطاطس والمأكولات المملحة يُسبب احتباس الماء، ما يمنح البشرة مظهرا منتفخا ومرهقا.

الكحول:

أكدت الدكتورة «نايدو» أن الكحول تسبب جفاف البشرة، توسع الأوعية الدموية، والاحمرار، ما يؤدي إلى مظهر باهت، وقد تساعد الكحول على الاسترخاء، لكن بشرتك ستدفع الثمن بفقدان نضارتها.

الدهون المتحولة:

توجد هذه الدهون في الأطعمة المقلية والمصنّعة، وتُزيد من الجذور الحرة في الجسم، ما يُسرّع شيخوخة البشرة.