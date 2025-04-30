تحولت رحلة للخطوط الجوية الأمريكية، قادمة من مدينة من ساو باولو البرازيلية، إلى مطار جون كينيدي في مدينة نيويورك، إلى مسرح للفوضى بسبب سلوك راكبة برازيلية في درجة رجال الأعمال، بعد تأخير الرحلة لمدة 30 دقيقة بسبب الطقس.وبينما كانت الطائرة من طراز «بوينغ 787-9» تتحرك نحو المدرج، نهضت الراكبة من مقعدها في المقدمة، وتوجهت إلى قمرة القيادة لمواجهة الطيار بشأن التأخير، مطالبة بتفسير، وعندما اقتربت من باب القمرة المفتوح، تدخل مضيف جوي بسرعة، حيث تصدى لها وألقاها أرضًا لمنع خرق أمني خطير.وتصاعد الموقف عندما أظهرت الراكبة سلوكًا عدوانيًا، موجهة إهانات عنيفة ومعادية للمضيف، كما هددت بـ «ركل المضيف في مكان حساس»، وتدخل راكب آخر لتهدئة الموقف، لكنه لم ينجح، وتم تقييد الراكبة، وصور الركاب الحادثة، مما أدى إلى انتشار مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي.وتُظهر مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، الحادث، حيث حاولت الراكبة الاقتراب من باب قمرة القيادة قبل أن تتدخل مضيفات لمنعها، وسرعان ما تصاعد الموقف حين قام أحد أفراد الطاقم بالإمساك بها وإسقاطها أرضًا، للحيلولة دون دخولها إلى قمرة القيادة.وأكد شهود عيان أن طاقم الطائرة حاول السيطرة على الموقف، وأُجبر الطيار على العودة بالطائرة إلى بوابة المطار لإخراج الركاب المتسببين بالاضطراب، مما زاد من تأخير الرحلة، حيث أُنزلت الراكبة وثلاثة آخرين من رفاقها من الطائرة من قبل السلطات البرازيلية، مما تسبب في تأخير إضافي للرحلة لأكثر من ساعتين.وتأتي هذه الحادثة بعد واقعة مشابهة شهدتها رحلة أخرى للخطوط الجوية الأمريكية هذا الشهر، حيث حاول رجل اقتحام قمرة القيادة بالقوة خلال رحلة من نيويورك إلى ميلانو، بعد رفض طاقم الطائرة تلبية طلبه بالحصول على وجبة معينة ومقعد عند مخرج الطوارئ.