لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب 3 آخرون جراء حريق اندلع (الثلاثاء) في مطعم بمدينة لياويانغ في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.

وأوضحت قناة «سي سي تي في» الصينية الرسمية أن النيران نشبت الساعة 12:25 ظهرا في مطعم يقع قرب حي سانليجوانغ بمنطقة بايتا، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء هرعت إلى المكان وتمكنت من السيطرة على النيران.

وأظهرت صور متداولة أعمدة لهب كثيفة تتصاعد من نوافذ وأبواب المطعم، فيما تعهد مسؤولون محليون بفتح تحقيق شفاف ومعاقبة كل من يثبت تقصيره في الحادثة.

وتتكرر مثل هذه الحوادث في الصين بسبب ضعف الالتزام بإجراءات السلامة، غالبا نتيجة نقص التدريب أو الضغوط الممارسة على الموظفين.

كما يعزى ارتفاع وتيرة الكوارث الصناعية إلى عوامل تشمل سوء صيانة البنية التحتية، وتخزين المواد الخطرة بطرق غير قانونية، ونقص مخارج الطوارئ أو وسائل الإطفاء.

ويرجح أن الحريق بدأ في المطبخ، في ظل استخدام مطاعم كثيرة لمواقد تقليدية مكشوفة لطهي أطباق شائعة مثل «القدر الساخن»، حيث تطهى اللحوم والخضراوات على لهب مباشر.

يذكر أن مدينة لياويانغ، التي كانت يوما ما مركزا صناعيا مزدهرا، تقع ضمن «حزام الصدأ» الصيني، وتعاني منذ سنوات من ركود اقتصادي وهجرة سكانية واسعة.