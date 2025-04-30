فيما استبعدت طهران وجود عامل خارجي في حادثة ميناء الشهيد رجائي، أكد المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإيرانية حسين ظافري أن إخماد النيران بشكل كامل سيستغرق من «15 إلى 20 يوماً»، حسبما نقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية الثلاثاء.

وشدد المسؤول على أنه «يجب فتح الحاويات واحدة تلو الأخرى وتفتيشها، ثم تبريدها بالكامل بالماء».

وبحسب فرانس برس، تمكّن عناصر الإطفاء في إيران من السيطرة على الحريق الذي اجتاح أكبر ميناء تجاري في البلاد منذ السبت، إثر وقوع انفجار قويّ عزته السلطات إلى «الإهمال»، وفق ما أعلن مسؤولون إيرانيون.

وصباح الثلاثاء، أظهرت مشاهد مباشرة على التلفزيون دخاناً كثيفاً يتصاعد من حاويات مكدّسة في مرفأ الشهيد رجائي في جنوب إيران، حيث أسفر الانفجار عن 70 قتيلا على الأقلّ ومئات الجرحى.

وقال المسؤول المحلي في الهلال الأحمر الإيراني مختار صلاح سحور في تصريحات للتلفزيون الرسمي «تمّت السيطرة على الحريق ولم يعد ينبغي سوى تنظيف المنطقة المتضرّرة».

وقع الانفجار، الذي سمع دويّه على بعد عشرات الكيلومترات السبت، في أحد أرصفة الميناء القريب من مدينة بندر عباس الكبرى على مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي، على بعد نحو ألف كيلومتر من طهران.