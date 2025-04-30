أعلنت محكمة عسكرية في جنوب روسيا (الثلاثاء) أنّها حكمت على رجل أوكراني يحمل أيضا الجنسية الروسية بالسجن لمدة 27 عاما بعدما دانته بمحاولة تسميم طيّارين عسكريين روس تنفيذًا لأوامر الاستخبارات الأوكرانية، وفق «فرانس برس».

ومنذ أن بدأت القوات الروسية هجومها الواسع النطاق على أوكرانيا في فبراير 2022، تضاعفت في روسيا حالات «التخريب» أو «التجسّس» لصالح أوكرانيا.

وقال القضاء الروسي إنّ إيغور سيمينوف (34 عاما) أدين بمحاولة قتل طيّارين عسكريين عبر دسّ السمّ في كعكات وزجاجات كحول كانوا يعتزمون تناولها في حفل تخرّجهم في 2023.

وحُكم عليه بالسجن لمدة 27 عاما بتهمتي «الخيانة العظمى» و«الإرهاب»، وفقاً للمحكمة العسكرية بالمنطقة الجنوبية.

وبحسب المحكمة، فإنّ سيمينوف، الذي كان من معارضي الهجوم الروسي على أوكرانيا، جُنّد من قِبل الاستخبارات الأوكرانية في مطلع 2023.

وأوضحت المحكمة أنّ الطعام والشراب المسمومين قُدّما بالفعل إلى خرّيجي مدرسة الطيران العسكري في أرمافير، لكنّ خطة تسميمهم فشلت بعدما ساورتهم «شكوك».

ووفقاً للمحكمة، فإنّ الخرّيجين سلّموا لاحقاً الطعام والشراب المسمومين إلى السلطات التي قبضت على المشتبه فيه في أكتوبر 2023.

من جهته، أوضح مكتب المدّعي العام لمنطقة كراسنودار أنّ سيمينوف يتحدّر من ميليتوبول، وهي مدينة في جنوب أوكرانيا يحتلّها الجيش الروسي، مشيراً إلى أنّ الرجل حصل على الجنسية الروسية في يوليو 2022.

وبحسب السلطات الأوكرانية، فإنّ موسكو تمارس ضغوطا على سكان الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها لكي يحصلوا على الجنسية الروسية.

وغالباً ما تُجرى معظم المحاكمات في مثل هذه القضايا خلف أبواب مغلقة.