سجلت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 13.1% مقارنةً بعام 2023، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 4.0%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 43.0% في الفترة نفسها. وقد انخفضت الصادرات السلعية في عام 2024 بنسبة 4.5% عن عام 2023.

كما انخفضت الصادرات البترولية بنسبة 9.7%. هذا وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77.3% في عام 2023 إلى 73.1% في عام 2024.

أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في عام 2024 بنسبة 12.5%، وعند النظر للميزان التجاري السلعي، انخفض الفائض بنسبة 35.7% عن عام 2023.