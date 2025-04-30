لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم، إثر اندلاع حريق ضخم في فندق يقع في منطقة البنغال الغربية مساء الثلاثاء.

وأوضحت مصادر أمنية في الهند أن الحريق شب في الفندق الواقع في مدينة كالكوتا، عاصمة ولاية البنغال الغربية. ومع اندلاعه، تصاعدت ألسنة النيران بشكل كبير، ما استدعى تدخل فرق الإطفاء وفرق الدفاع المدني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وانتشرت مقاطع فيديو وصور عبر منصات التواصل الاجتماعي توثق اشتعال النيران في أجزاء كبيرة من المبنى، ما أدى إلى تعثر عمليات الإنقاذ في بداية الأمر.

وهرعت سيارات الإطفاء إلى الموقع بسرعة فائقة، بينما كانت فرق الإنقاذ تقوم بإجلاء بعض الأشخاص عبر النوافذ الخارجية للمبنى نتيجة كثافة الدخان والنيران التي غمرت الطوابق العليا. في الوقت نفسه، كان العديد من الأشخاص الذين تم إنقاذهم قد تم إخراجهم من الغرف ومن على سطح الفندق.

وأنقذت فرق الإغاثة 20 شخصا لجأوا إلى سطح الفندق هرباً من النيران على ما قال كومار فيرما. وتمكنت عناصر الإطفاء من إخراج خمسة أشخاص من داخل الفندق.

وأوضحت وكالة «برس تراست» الهندية للأنباء أنّ «الكثير من الأشخاص شوهدوا وهم يحاولون الهروب عبر النوافذ الضيّقة للمبنى». وبثّت الوكالة مشاهد للفندق والنيران تلتهمه.

وقال قائد شرطة كالكوتا مانوج فيرما في تصريحات صحفية إن الحريق تمت السيطرة عليه أخيراً بعد أن أسفر عن مقتل 15 شخصاً على الأقل. وأضاف أن جهود فرق الإنقاذ ما زالت مستمرة، حيث تبذل الشرطة محاولات للعثور على ناجين أو ضحايا آخرين. كما أشار إلى أن السلطات فتحت تحقيقاً موسعاً لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق في هذا الوقت المتأخر من الليل.