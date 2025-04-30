أظهرت دراسة حديثة، أن التوتر النفسي المزمن يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حتى لدى الأشخاص الأصحاء بدنياً. التوتر المستمر يؤثر على الهرمونات والتمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بمرور الوقت.وأوضح الباحثون، أن الجسم يفرز هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين أثناء التوتر، ما يعزز مقاومة الإنسولين، ويؤدي إلى تراكم الجلوكوز في الدم. كما أن التوتر يؤثر على العادات اليومية، مثل قلة النوم وسوء التغذية وقلة النشاط البدني، وهي عوامل تزيد بدورها من خطر الإصابة بالسكري.وشدد الخبراء، على أهمية إدارة التوتر من خلال تقنيات مثل التأمل، والرياضة، والنوم الجيد، والدعم الاجتماعي. وأوصوا باتباع نمط حياة صحي متوازن للوقاية من مضاعفات صحية خطيرة قد تنشأ من التوتر المزمن، بينها السكري.