قد يبدو تورم القدمين مجرد إزعاج يومي ناتج عن الإرهاق، لكنه قد يخفي تحذيراً صحياً خطيراً، ويُعرف هذا التورم باسم «الوذمة الطرفية»، وقد يكون علامة على حالات مثل فشل القلب أو مشكلات أخرى.

وفقاً لموقع «Only my health» يحذر الأطباء من أن تورم القدمين قد يكون أكثر من مجرد استجابة طبيعية ليوم طويل.

أخصائي أمراض القلب التداخلية في مستشفيات بنغالور جاياناغار في الهند، الدكتور نيشال هيغدي أكد أن هذا التورم قد يكون مؤشراً على فشل القلب، وقال: «عندما يضعف القلب في ضخ الدم، ينخفض الكسر القذفي، ما يتسبب في تراكم السوائل في الأوردة وتسربها إلى الساقين والقدمين».

وأشار إلى أن هذه الحالة شائعة في فشل القلب الأيمن أو الاحتقاني، إذ يعاني الجسم من صعوبة في تدوير الدم، ما يؤدي إلى احتباس السوائل، كما شدد على أن التورم وحده لا يعني بالضرورة فشل القلب، بل غالباً ما يترافق مع أعراض أخرى.

وأظهرت دراسة نُشرت في The American Journal of Cardiology أن «الوذمة الطرفية» تُعد من الأعراض البارزة لفشل القلب الاحتقاني، إذ يعاني 80% من مرضى فشل القلب الأيمن من تورم ملحوظ في الأطراف السفلية، وأكدت الدراسة أن التشخيص المبكر والعلاج السريع يقللان من مخاطر المضاعفات.

ومن بين العلامات التي تستدعي الانتباه حال تورم القدمين:

تورم مستمر أو متفاقم وعدم التحسن مع الراحة أو رفع الساقين.

ضيق التنفس والإرهاق المزمن وألم الصدر أو تراجع القدرة على النشاط البدني.

تورم مؤلم أو دافئ مع احمرار أو سخونة قد تشير إلى عدوى أو التهاب.

زيادة سريعة في الوزن دليل محتمل على احتباس السوائل بسبب مشكلة صحية.

وللتخفيف من تورم القدمين، ينصح الخبراء بالتالي:

رفع الساقين: ضع ساقيك فوق مستوى القلب لتقليل تراكم السوائل.

النشاط البدني: مارس تمارين خفيفة لتحسين الدورة الدموية.

تقليل الملح: قلل الصوديوم في طعامك للحد من احتباس السوائل.

الجوارب الضاغطة: تساعد في تعزيز تدفق الدم وتقليل التورم.