كشف سامي، نجل الفنان المصري القدير نعيم عيسى، البالغ من العمر 92 عاماً، أن حالة والدة لا تزال خطرة وتدهورت بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

وأضاف سامي في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أنه جرى نقل نعيم عيسى على جهاز «تنفس اختراقي» متصل بأنبوبة أنفية لتوصيل الأوكسجين إلى الرئتين، مشيراً إلى أنه لا يستجب للعلاج بشكل نهائي.

وتابع نجل نعيم عيسى، أنه يعاني من التهاب شديد في الشعب الهوائية وتوقفت عضلة القلب أربع دقائق أمس، إضافة إلى أنه يمر بمضاعفات شديدة نتج عنها حدوث تشنجات، لافتاً إلى أن الأطباء سيحددون موقف حالته الصحية بشكل نهائي بعد معرفة نتائج تحليل صورة الدم كاملة.

وطالب نجل نعيم عيسى متابعيه وجمهوره بالدعاء لوالده بالشفاء العاجل، وأن يتجاوز هذه المحنة بسلام.

يُذكر أن الفنان نعيم بدأ مشواره الفني من خلال المسرح، وشارك في عدد من المسرحيات الشهيرة، من أبرزها: «ناس كده وكده»، و«ريا وسكينة»، والمأذون في «الواد سيد الشغال»، كما قدّم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

يشار إلى أن آخر أعمال نعيم عيسى هو فيلم «حسن دليفري»، الذي عُرض في 2016، وضم عدداً من الفنانين منهم ريكو، وإنجي عبد الله، وحسن عبدالفتاح، وأحمد راتب، ونهال عنبر وآخرون، والعمل من تأليف جمال ربيع، وإخراج فكري عبدالعزيز.