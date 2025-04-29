دخلت «أمازون» رسمياً سباق الإنترنت الفضائي بإطلاق أول دفعة من أقمارها الصناعية ضمن مشروع «كويبر»، لتوفير إنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية.

يهدف المشروع، الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار، إلى منافسة «ستارلينك» التابعة لشركة «سبيس إكس»، التي تهيمن حالياً على سوق الإنترنت منخفض المدار الأرضي.

ومع إطلاق 27 قمراً صناعياً من فلوريدا، تسعى «أمازون» لسد الفجوة الرقمية وتقديم خدمة إنترنت موثوقة للمناطق النائية والمؤسسات حول العالم.

وأطلقت «أمازون» أول دفعة من أقمار «كويبر»، وهي 27 قمراً صناعياً، على متن صاروخ «أطلس V» التابع لشركة يونايتد لونش ألاينس (ULA) من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في فلوريدا.

كان الإطلاق، الذي تأخر من 9 أبريل بسبب سوء الأحوال الجوية، قد تم بنجاح في الساعة 7 مساء (الإثنين) بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقاً لبث مباشر من ULA.

هذه الأقمار هي الخطوة الأولى في بناء كوكبة تضم 3236 قمراً صناعياً في مدار أرضي منخفض (LEO) على ارتفاع 392 ميلاً (630 كيلومتراً)، تسافر بسرعة 17000 ميل في الساعة، وتدور حول الأرض كل 90 دقيقة تقريباً.

مشروع «كويبر» الذي أُعلن عنه في 2019، يهدف إلى تقديم إنترنت عالي السرعة ومنخفض التأخير للأفراد، الشركات، والحكومات، خصوصاً في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية التقليدية.

وفقا لـ«أمازون»، سيبدأ تقديم الخدمة التجارية للعملاء لاحقاً هذا العام، بمجرد نشر 578 قمراً صناعياً، مع التزام الشركة بإطلاق نصف الكوكبة (1618 قمراً) بحلول يوليو 2026، وفقاً لاشتراطات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

وتتميز أقمار «كويبر» بتقنيات متقدمة، بما في ذلك هوائيات المصفوفة الطورية، وأنظمة الدفع الكهربائية، وروابط بصرية بين الأقمار الصناعية، كما تم طلاؤها بفيلم عاكس كهربائي فريد يقلل من انعكاس ضوء الشمس، ما يحد من التأثير على المراصد الفلكية.

وتقدم «أمازون» ثلاثة أنواع من أجهزة الاستقبال الأرضية: جهاز محمول بحجم سبع بوصات بسرعة تصل إلى 100 ميغابت/ثانية، وجهاز منزلي بحجم 11 بوصة بسرعة تصل إلى 400 ميغابت/ثانية، وجهاز تجاري بسرعة تصل إلى 1 غيغابت/ثانية.

وتخطط «أمازون» لإنتاج هذه الأجهزة بتكلفة أقل من 400 دولار، ما يجعلها منافسة لأجهزة «ستارلينك».

وتواجه «أمازون» تحدياً كبيراً أمام «ستارلينك»، التي أطلقت أكثر من 7000 قمر صناعي ولديها أكثر من 5 ملايين مستخدم في 125 دولة، ومع ذلك، يرى جيف بيزوس، رئيس مجلس إدارة «أمازون»، أن هناك طلباً لا نهائياً على الإنترنت، مشيراً إلى إمكانية نجاح كلا الخدمتين.

ولنشر كوكبتها، حصلت «أمازون» على 80 عملية إطلاق مع شركاء مثل ULA، أريان سبيس، بلو أوريغين، وحتى سبيس إكس، على الرغم من المنافسة بين بيزوس وإيلون ماسك.

وتخطط ULA لإطلاق ما يصل إلى خمس بعثات إضافية لـ«كويبر» هذا العام، كما أكدت «أمازون» أنها ستبدأ اختبارات تجارية للشركات في وقت لاحق من 2025، مع إتاحة الخدمة للأفراد تدريجياً.