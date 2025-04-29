ينتظر المهتمون والباحثون في مجال الصحة وتحديدا سرطان البروستات، تقنية جديدة ستكون «المرشح الرئيسي» للتجارب السريرية المحتملة، إذ أثبت اختبار بول جديد لسرطان البروستات تفوقه في الدقة على اختبارات الدم المستخدمة حاليا، مما يفتح آفاقا في الكشف المبكر عن المرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز»، تعتمد التقنية على اختبار البروتين الذي تفرزه أورام البروستات والذي يمكن اكتشافه في البول.

وحاليا، يجري تقييم هذه التقنية في تجربة واعدة، يشارك فيها بين 250 ألفا و300 ألف رجل بريطاني على مدار السنوات الثماني القادمة.

وأوضح الباحثون أن نتائج الاختبار الجديد أظهرت تحسّنا كبيرا مقارنة باختبار مستضد البروستات النوعي (PSA) القياسي، حيث حقق الاختبار درجة AUC (مقياس يُستخدم لتقييم أداء النماذج التنبؤية، مثل اختبارات الكشف الطبي أو النماذج الإحصائية) بلغت 0.92 عند استخدامه على عينات مخزّنة من مرضى سرطان البروستات، بينما تتراوح درجات AUC لاختبار PSA بين 0.65 و0.75 فقط.

ويمكن للاختبار تحديد شدة المرض، ما يعد بتقدم كبير في تشخيص سرطان البروستات، ولن يتمكن الخبراء من تقييم فعالية هذه التقنية بالكامل إلا بعد تنفيذ تجربة سريرية واسعة النطاق.