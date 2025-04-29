عثرت قوات الحماية المدنية على جثة طفلة كانت آخر الضحايا أسفل عقار أسيوط المنهار بمنطقة جسر التراب التابعة لحي غرب أسيوط بعد 4 ساعات من البحث.

وكانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت من انتشال 7 أشخاص على قيد الحياة بينما لقت طفلة مصرعها، أسفل عقار أسيوط المنهار الذي انهار صباح اليوم بمنطقة غرب أسيوط.

وكان أمن أسيوط قد تلقى إخطاراً من مأمور قسم أول يفيد بانهيار منزل قديم بمنطقة جسر التراب بمنطقة حي غرب أسيوط، وبانتقال الإسعاف والحماية المدنية تمكنت من انتشال جثة طفلة و7 أشخاص آخرين مصابين، وتم تحويل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

ووجّهت رئاسة حي غرب أسيوط بإخلاء عدد من المنازل المجاورة لعقار أسيوط المنهار خوفاً على أرواح المواطنين لحين انتهاء اللجنة الهندسية المكلفة ببيان سبب انهيار المنزل، ونظراً لوجود بعض التصدعات بالمنازل المجاورة.