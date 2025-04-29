أصدرت وزارة الدفاع الكندية تحذيراً غير عادي لموظفيها في مجمع الوزارة بأوتاوا، داعية إياهم إلى توخي الحذر من هجمات محتملة لطيور الإوز التي تعشش في المنطقة المحيطة بالمجمع.

ووفقًا لصحيفة Ottawa Citizen، قدمت الوزارة توجيهات محددة للموظفين حول كيفية التصرف في حال تعرضوا لهجوم من هذه الطيور، التي تُعرف باسم الإوز الكندي Canada Goose، والتي تصبح عدوانية أحياناً خلال موسم التعشيش لحماية صغارها.

التوجيهات تشمل نصائح مثل تجنب الاقتراب من الأعشاش، الحفاظ على مسافة آمنة، واستخدام مظلة أو قبعة لحماية الرأس في حال اقتراب الطيور.

وأشارت الوزارة إلى أن الإوز قد يلجأ إلى السلوك العدواني، مثل الهسهسة أو الطيران المباشر نحو الأفراد، خصوصاً في فصل الربيع عندما تكون الطيور في ذروة موسم التكاثر.

وجاء في منشور وزارة الدفاع الكندية وفقاً لصحيفة Ottawa Citizen: «طيور الإوز ومنذ عدة سنوات تعشش في شارع كارلينغ أفينيو الذي يوجد فيه مقر وزارة الدفاع الوطني الكندية في أوتاوا، وفي الفترة ما بين مارس ومايو كل عام تصبح هذه الطيور عدوانية للغاية في موسم التعشيش ووضع البيض».

وأضاف المنشور: «صدرت تعليمات للموظفين في الوزارة، تُحدد كيفية التصرف في حال مواجهة هذه الطيور، وتحذر التعليمات الموظفين العسكريين والمدنيين من محاولة إطعام طيور الإوز أو لمسها؛ لأن هذا الأمر قد يثير غضبها، وفي حال مواجهة الموظفين لأحد الطيور التي تتصرف بعدوانية، يُنصح بالهدوء وعدم الذعر».

وأشارت تعليمات الوزارة أيضاً إلى كيفية الانسحاب بشكل صحيح في حال التعرض لهجوم من قبل طائر الإوز، إذ جاء في نص التعليمات: «يُنصح أفراد وزارة الدفاع بالانسحاب ببطء مع الحفاظ على الاتصال البصري مع الطائر».

هذا التحذير أثار موجة من التعليقات المرحة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ وصف البعض الموقف بأنه تهديد وطني غير متوقع، بينما اعتبر آخرون أن الإوز الكندي يعكس الروح الدفاعية للبلاد.

وتُعد طيور الإوز الكندي رمزاً وطنيّاً غير رسمي في كندا، لكنها معروفة أيضاً بسلوكها الجريء في المناطق الحضرية.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُسبب فيها طيور الإوز مشكلات في أوتاوا، إذ تتكرر شكاوى المواطنين من تجمعاتها في الحدائق والمناطق العامة، ومع ذلك يبدو أن تحذير وزارة الدفاع يعكس مستوى جديداً من الجدية في التعامل مع هذه الطيور.