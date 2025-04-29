أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية خطوة رئيسية تهدف إلى إلغاء الحاجة لكلمات المرور لجميع مستخدميها، الذين يتجاوز عددهم مليار مستخدم حول العالم. وعلى غرار «قوقل»، أبدت «مايكروسوفت» رغبتها في حذف كلمات مرور مليار مستخدم، وإنشاء مفاتيح مرور مادية تربط وصولك إلى حسابك على أجهزتك.

كلمة مرورك خطيرة ومن السهل سرقتها، وإذا تم إلغاء قفل حسابك تلقائياً، فأنت في ورطة كبيرة. ولهذا السبب، تُعد المصادقة الثنائية أمراً بالغ الأهمية.

مع العلم أنه من السهل تجاوز هذه المصادقة أو اعتراضها أو سرقتها، إما تقنياً أو عن طريق خداع المستخدمين لمشاركتها.

وينتشر نوع جديد من الهجمات بسرعة يُطلق عليه اسم «SessionShark»، وهو مُصمم لتجاوز حماية مصادقة «Microsoft Office 365» متعددة العوامل بطريقة جديدة، قد تؤدي إلى فقدان كل شيء على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بخطأ بسيط.

وقد حذّر الخبراء من نوافذ منبثقة احتيالية تخدع المستخدمين لنسخ ولصق وتشغيل نصوص برمجية على أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام «ويندوز» لإصلاح مشاكل تقنية وهمية أو للسماح بالوصول إلى مستند أو موقع ويب محظور.

وعادةً ما تحمل هذه الهجمات برامج ضارة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، إما لتعقب بيانات الاعتماد أو لسرقة المعلومات، أو في حالات أكثر خطورة، يمكنها اختراق جهاز الكمبيوتر عن بُعد. لذلك، من الضروري الآن إعداد مفاتيح مرور لحساباتك الرئيسية على «مايكروسوفت» و«قوقل» وغيرها.

لحماية نفسك، يجب عليك عدم تسجيل الدخول إلى حساباتك عبر نوافذ تسجيل الدخول التي يتم الوصول إليها عبر روابط في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو منشورات المنتديات أو المرفقات.

بمعنى آخر، قد تبدو صفحات التصيد الاحتيالي مشابهة تماماً لشاشات تسجيل الدخول الحقيقية لـ«مايكروسوفت» من خلال جعل تجربة المستخدم مقنعة وملائمة. وذلك يساعد المهاجمين على جمع بيانات الاعتماد حتى من المستخدمين الحذرين.

وفي هذا السياق، يشدد الخبراء على ضرورة تسجيل الدخول إلى حسابك بالطرق المعتادة، ومن خلال المواقع الإلكترونية الرسمية فقط.