أعلن مسؤولون محليون في ولاية فلوريدا الأمريكية، تحطم عبّارة بالقرب من جسر ميموريال كوزواي بمدينة كليرووتر.

وأضافوا أن العبّارة التي كانت تقل أكثر من 40 شخصاً صدمها قارب فر من مكان الحادثة.

وأوضحت حكومة مدينة كليرووتر أن شخصاً لقي حتفه متأثراً بإصابته في الحادثة.

وقال خفر السواحل الأمريكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن التقارير التي ظهرت في الموقع تشير إلى أن جميع الأشخاص الـ 45 الذين كانوا على متن العبارة وجميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متن القارب قد تم حصرهم.

وتم إخطار جميع المستشفيات المحلية. وقد تم استدعاء العديد من الإنذارات الخاصة بالصدمات مع وجود مروحيات تنقل اثنين من المصابين الأكثر خطورة.

وأظهرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من المستجيبين الأوائل الذين هرعوا إلى مكان الحادثة مع وميض الأضواء. وقال المسؤولون إن العديد من السامريين الصالحين ساعدوا أيضاً ركاب العبارة في الوصول إلى بر الأمان.