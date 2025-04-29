أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستغلق تطبيق «سكايب» إلى الأبد، وذلك بعد 21 سنة من إطلاقه، وحددت موعد الإغلاق في 5 مايو المقبل بعد أن نصحت مستخدمي التطبيق الحاليين بالانتقال إلى تطبيقها المجاني «تيمز»، وفقاً لموقع «سي إن بي سي».

ولم يتبقَّ لمستخدمي سكايب سوى بضعة أيام قبل إيقاف خدمة المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والمراسلة الفورية عبر الإنترنت، منهيةً بذلك ما يقرب من ربع قرن من عمر المنصة.

بمجرد إيقاف الخدمة، سيتمكن مستخدمو سكايب من استخدام بيانات اعتمادهم لتسجيل الدخول إلى Teams، وهي منصة مايكروسوفت المزودة بإمكانات تُضاهي تلك التي يُقدمها سكايب في المكالمات الفردية والجماعية، والمراسلة، ومشاركة الملفات. وأضافت أن Teams يقدم ميزات مُحسّنة مثل استضافة الاجتماعات، وإدارة التقويمات، وبناء المُجتمعات والانضمام إليها مجاناً.

وأشارت إلى أن بيانات مستخدمي سكايب، مثل جهات الاتصال والمحادثات الجارية، ستُنقل تلقائياً إلى حسابات Teams. أما إذا كنت لا ترغب في الانتقال إلى Teams، يُمكنك أيضاً تصدير بيانات Skype الخاصة بك.

أكدت مايكروسوفت أن سكايب سيكون متاحاً حتى يوم الإثنين 5 أيار القادم. ومع ذلك، يأتي قرار مايكروسوفت بإيقاف الخدمة في ظل انخفاض حاد في أعداد المستخدمين. ففي ذروة شهرته، بلغ عدد مستخدمي سكايب حوالى 300 مليون مستخدم، وانخفض الآن إلى حوالى 36 مليوناً.

يذكر أنه تم إطلاق منصة سكايب في أغسطس 2003، على يد رائدي الأعمال الإسكندنافيين نيكلاس زينستروم ويانوس فريس، قبل بيعها لشركة eBay بعد عامين في صفقة بلغت قيمتها حوالى 2.5 مليار دولار. وفي عام 2011، قامت مايكروسوفت بشراء المنصة مقابل 8.5 مليار دولار.