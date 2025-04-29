كشفت صحيفة «لا فانغارديا» الإسبانية، (الثلاثاء)، السبب وراء تعطل الكهرباء الذي تسبب بقطع التيار عن مناطق واسعة في إسبانيا والبرتغال، الإثنين.

وأشارت وزارة النقل الإسبانية إلى أن حركة 11 قطاراً على متنها ركاب، كانت قد تعطلت، بسبب انقطاع الكهرباء.

ونقلت الصحيفة عن مشغل الكهرباء الإسباني قوله إن السبب وراء تعطل الكهرباء ناجم عن انقطاع في نظام ربط الكهرباء الأوروبي عبر فرنسا.

بالتزامن مع ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن مشغل الكهرباء في البلاد أعاد التيار الكهربائي إلى 50% من مناطق إسبانيا.

وأكد سانشيز تسخير كل الموارد للعودة إلى الوضع الطبيعي في أقرب وقت وإعادة الكهرباء بشكل كامل غداً، على حد قوله.

في المقابل، أعلنت حكومة البرتغال أن البلاد تمر بحالة طوارئ في قطاع الطاقة بسبب انقطاع الكهرباء، وأعلنت أن المؤسسات الحكومية ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

وسلطت مصادر إعلامية في البرتغال الضوء على انقطاعات الكهرباء الأخيرة، طارحة احتمالاً بأن تكون مرتطبة بهجوم إلكتروني، ما قد ينجم عنه مخاطر جسيمة تواجه بنيتنا التحتية.

وكانت الكهرباء قد انقطعت، يوم الإثنين، عن مناطق واسعة في إسبانيا والبرتغال، ما تسبب باختناقات مرورية وتعطل حركة المركبات؛ بسبب توقف عمل إشارات المرور، علاوة على توقف القطارات.