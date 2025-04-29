بعد أكثر من 20 عاماً على إطلاقه أعلنت شركة مايكروسوفت قرارها بإيقاف تشغيل تطبيق «سكايب» الشهر القادم مايو 2025.

وأوضحت الشركة في منشور عبر منصة «إكس» أن المستخدمين سيتمكنون خلال الفترة القادمة من الانتقال إلى خدمة «مايكروسوفت تيمز فري» باستخدام حسابات سكايب نفسها، ما يضمن استمرار الوصول إلى المحادثات وقوائم الاتصال.

يذكر أن برنامج سكايب أطلقه رائدا الأعمال السويدي نيكلاس زينستروم والدنماركي يانوس فريس من لوكسمبورغ عام 2003، محدثين حينها ثورة في عالم الاتصالات عبر الإنترنت، حيث وفر التطبيق إمكانية إجراء مكالمات صوتية ومرئية دولية بتكلفة زهيدة، كما أتاح لمستخدميه الاتصال بالهواتف الأرضية والمحمولة عبر خدمة مدفوعة.

واستحوذت مايكروسوفت على التطبيق عام 2011 مقابل 8.5 مليار دولار، ودمجته في نظام تطبيقاتها لأجهزة الكمبيوتر المكتبي، وبعد إطلاقها منصة «مايكروسوفت تيمز» في 2017، بدأ سكايب يفقد حصته السوقية لصالح منصات أخرى مثل «زووم» و«واتساب».