في خطوة قد تغير قواعد التخطيط الأسري، كشفت شركة أمريكية عن تقدم مذهل في تطوير وسيلة منع حمل ذكورية مبتكرة تُعرف باسم «آدم» (ADAM)، وهي تقنية تعتمد على حقن هلام مائي «هيدروجيل» داخل القناة الأسهرية «الأنابيب التي تنقل الحيوانات المنوية»، تقدم بديلاً طويل الأمد، غير هرموني.

ووفقاً للشركة الأمريكية فإن عملية «آدم» هي إجراء طفيف التوغل يتم في عيادة خارجية باستخدام تخدير موضعي، وتستغرق نحو 20 دقيقة، يتم فيها إجراء ثقب صغير في كيس الصفن، ثم يستخدم جهاز حقن خاص لإدخال هيدروجيل مائي قابل للتحلل داخل القناة الأسهرية، ليشكل هذا الهلام حاجزاً شبه نافذ يمنع الحيوانات المنوية من الوصول إلى السائل المنوي، بينما يسمح بمرور السوائل الأخرى.

ويصمم الهيدروجيل ليكون متيناً لمدة تصل إلى عامين أو أكثر، وبعد انتهاء عمره الافتراضي، يتحلل تلقائياً، ما يسمح باستعادة الخصوبة دون تدخل جراحي إضافي، وشملت التجارب الأولية في أستراليا، 25 مشاركاً تراوح أعمارهم بين 25 و65 عاماً.

وأظهرت النتائج انخفاضاً بنسبة 99.8% إلى 100% في عدد الحيوانات المنوية المتحركة خلال 30 يوماً من الزرع، مع تحقيق حالة «انعدام الحيوانات المنوية» لدى بعض المشاركين بعد 14 يوماً فقط، كما أظهرت النتائج استمرار الفعالية لمدة 24 شهراً لدى اثنين من المشاركين حتى الآن، دون تسجيل أي آثار جانبية خطيرة، فقط بعض الكدمات البسيطة أو التورم الذي زال بسرعة.

وتُعد التقنية بمثابة «اللولب الرحمي للرجال»، إذ توفر حلاً وسطياً بين الواقي الذكري المؤقت، وقطع الأسهر الدائم، وتتم مراقبة فعالية «آدم» باستخدام اختبارات منزلية، ما يتيح للمستخدمين التحقق من نجاح العملية بسهولة، وأعلنت الشركة الأمريكية أنها تسعى للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بحلول 2027.

وكشف استطلاع رأي أمريكي أن 75% من الرجال مستعدون لتجربة وسائل منع حمل جديدة، مدفوعين برغبة في تحمل مسؤولية التخطيط الأسري وتخفيف العبء عن الشريكات اللواتي يعانين من آثار جانبية لوسائل منع الحمل الهرمونية، ما يعزز دوافع الشركة الأمريكية للحصول على الموافقات واستكمال تجاربها السريرية.

وعلى الرغم من النتائج الواعدة، لا تزال هناك أسئلة حول مدة استمرار الهيدروجيل، وإمكانية إجراء حقن متكررة، وتأثيراته طويلة الأمد على القناة الأسهرية، كما أن المنتج لا يزال في مراحل التطوير وغير متاح تجارياً، ما يتطلب المزيد من التجارب لتأكيد السلامة والفعالية.