أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي، ضبط مواطن كويتي بعد ورود معلومات سرية عن تورطه في إدارة 16 حساباً وهمياً على شبكات التواصل الاجتماعي واستخدامها في بث الشائعات والإساءة لكرامة العديد من المواطنين مقابل مبالغ مالية.

وذكرت الداخلية الكويتية في بيان صحفي، أن الفرق الأمنية المختصة حددت هوية المتهم ورصدت تحركاته اليومية ومكان سكنه ووسائل تنقله فور تلقي المعلومات.

وأضافت أنها تمكنت من ضبط المتهم أثناء وجوده في أحد المجمعات التجارية بالتنسيق مع إدارة المجمع، وكان برفقته شخصان آخران من أصدقائه، بعد استصدار إذن من النيابة العامة.

وأشارت إلى أنه بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر واعترف بإدارته عدة حسابات وهمية استخدمها في نشر أخبار كاذبة وشائعات مغرضة والإساءة للمواطنين.

وأضافت «الداخلية» أنها تمكنت من ضبط عدد من الهواتف المحمولة التي كان يدير عبرها تلك الحسابات، إضافة إلى تفتيش مسكنه الذي أسفر عن ضبط هاتف آخر، إضافة إلى كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وزجاجات خمر مستوردة.

وأوضحت أن المتهم أقر بتواصله وتعاونه مع شخص يحمل جنسية إحدى الدول الكاريبية وموجود خارج البلاد، وكانا يتشاركان إدارة الحسابات الوهمية مقابل مبالغ مالية. وأشارت إلى أنه من خلال البحث والتحري تبين أن المتهم صادر بحقه حكم بالحبس لمدة ثلاث سنوات واجب النفاذ في القضية رقم (2016/511) جنايات المباحث بتهمة «التهديد».

وحذرت «الداخلية» الجميع من خطورة الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثوقة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي داعية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومؤكدة أنها لن تدخر جهداً في حماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره.