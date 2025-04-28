كشفت دراسة علمية حديثة أن إضافة حفنة من الفواكه المجففة، مثل الزبيب، إلى وعاء الحبوب الصباحي، قد تطيل عمرك وتحميك من الأمراض الخطيرة.

وأظهرت النتائج أن تناول الفواكه المجففة مع وجبة الإفطار يقلل من مخاطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 18% وبالسرطان بنسبة 11%.

وفي المقابل، حذرت الدراسة من أن تناول الحبوب السكرية في الصباح قد يزيد من احتمال الوفاة المبكرة بنسبة مذهلة تصل إلى 40%.

وأجرى الباحثون في جامعة العلوم والتكنولوجيا في أنهوي، الصين، دراسة شاملة شملت تحليل العادات الغذائية لـ186000 شخص من المملكة المتحدة، بهدف فهم تأثير أنواع الإفطار المختلفة على متوسط العمر.

ونُشرت النتائج في مجلة Nutrition Journal، إذ أظهرت أن تناول حبوب صحية مثل الموسلي، الشوفان، أو حبوب النخالة في الصباح يقلل من مخاطر الوفاة المبكرة بنسبة تراوح بين 10% و15%.

وأوضح العلماء أن الفواكه المجففة تمتلك فوائد صحية كبيرة بفضل عملية التجفيف التي تركز العناصر الغذائية والألياف في كل قطعة. كما أن معظم هذه الفواكه غنية بمضادات الأكسدة القوية، التي تساهم في الوقاية من أمراض القلب والسرطان.

وأشار الباحثون إلى أن هذه العناصر تجعل الفواكه المجففة إضافة مثالية لوجبة الإفطار.

على النقيض، أظهرت الدراسة أن تناول الحبوب الغنية بالسكر في بداية اليوم يرتبط بزيادة كبيرة بمخاطر الوفاة المبكرة، إذ قد يؤدي إلى مشكلات صحية مثل السمنة وأمراض القلب نتيجة ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وقالت الدكتورة ليو مينغ، إحدى الباحثات في الدراسة: إضافة الفواكه المجففة إلى الحبوب الصباحية ليست مجرد عادة بسيطة، بل استثمار في صحتك على المدى الطويل، مضيفة: يجب تجنب الحبوب السكرية التي قد تبدو مغرية ولكنها تضر أكثر مما تنفع.