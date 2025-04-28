تسعى كثير من السيدات إلى تحقيق هدف خسارة الوزن، ولكن الحفاظ على صحة الجسم خلال هذه الرحلة يبقى الأهم. ولتحقيق نتائج فعالة ومستدامة، ينصح خبراء التغذية واللياقة باتباع خطوات متوازنة تدعم الصحة ولا تضر الجسم.

1. تناول غذاء متوازن

احرصي على تنويع وجباتك بين البروتينات، الكربوهيدرات الصحية، الدهون المفيدة، والخضار والفواكه الطازجة.

2. شرب الماء بانتظام

الماء ضروري لدعم الأيض وزيادة الإحساس بالشبع.

3. الابتعاد عن الأطعمة المصنعة

اختاري الأغذية الطبيعية، وقللي من السكريات والمأكولات الجاهزة.

4. ممارسة الرياضة بانتظام

اجمعي بين تمارين المقاومة والرياضة الهوائية لدعم حرق الدهون والحفاظ على العضلات.

5. النوم الجيد

نامي ٧ إلى ٨ ساعات يومياً لتحسين التوازن الهرموني والتحكم بالشهية.

6. اتباع أسلوب حياة مستدام

خسارة الوزن رحلة طويلة تتطلب صبراً واستمرارية، وليست هدفاً مؤقتاً.

خسارة الوزن الصحية تمنحكِ قواماً رشيقاً وحياة مليئة بالنشاط والحيوية.