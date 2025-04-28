تعتبر مرحلة منتصف الثلاثين من العمر فترة حرجة تبدأ خلالها نتائج بعض العادات السيئة بالظهور بوضوح على الصحة الجسدية والنفسية. أولى هذه العادات هي قلة النوم، إذ يؤدي السهر المزمن إلى خلل في التوازن الهرموني، واضطرابات المزاج، وزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب.أما العادة الثانية، فهي الإكثار من تناول الوجبات السريعة، التي ترفع مستويات الكوليسترول الضار وتضعف المناعة، ما يجعل الجسم أكثر عرضة للإجهاد البدني والذهني مع التقدم في العمر.العادات الخاملة، مثل قلة الحركة أيضاً، تفرض تأثيراً سلبياً بالغاً؛ إذ تتسبب في تباطؤ عمليات الأيض، وزيادة الوزن، وضعف العضلات والعظام.من المهم في هذه المرحلة العمرية الانتباه إلى تبني نمط حياة صحي يعتمد على النوم الكافي، والتغذية المتوازنة، والنشاط البدني المنتظم، لضمان الحفاظ على جودة الحياة وتجنب المشكلات الصحية المستقبلية التي يصعب علاجها مع التقدم في السن.