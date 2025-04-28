في إطار جهودها المستمرة لتحديث خدماتها وتحسين الأمان، أعلنت شركة «ميتا» المالكة لتطبيق «واتساب» إيقاف دعم التطبيق لمجموعة من الهواتف الذكية القديمة ابتداءً من 5 مايو 2025.

ويشمل القرار الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل لم تعد تتماشى مع متطلبات «واتساب» الحديثة، ما سيجبر المستخدمين الذين لا يزالون يعتمدون على هذه الأجهزة على تحديث أجهزتهم أو الاستغناء عن التطبيق الشهير.

ومن بين أبرز الأجهزة التي سيتوقف عنها الدعم:

هواتف «آيفون 5 إس»، و«آيفون 6»، و«آيفون 6 بلس»، وكل الأجهزة التي تعمل بنظام iOS أقدم من الإصدار 15.1.

إلى جانب ذلك، كانت أجهزة أندرويد قد شهدت إجراءات مماثلة بداية 2025، إذ تم إيقاف الدعم عن عدد من الهواتف القديمة، منها:

«سامسونغ»: غالاكسي إس 3، نوت 2، إيس 3، إس 4 ميني.

«موتورولا»: موتو جي (الجيل الأول)، رازر إتش دي، موتو إي إصدار 2014.

«إتش تي سي»: ون إكس، ون إكس بلس، ديزاير 500، ديزاير 601.

«إل جي»: أوبتيموس جي، نيكساس 4، جي 2 ميني، إل 90.

«سوني»: إكسبيريا زد، إكسبيريا إس بي، إكسبيريا تي، إكسبيريا في.

وأكدت «ميتا» أن هذه الخطوة تأتي ضمن التحديثات الدورية لضمان سلامة بيانات المستخدمين وتوفير أداء يتوافق مع قدرات الأجهزة الحديثة، مشيرة إلى أن نسبة المتأثرين بالقرار ضئيلة للغاية، إذ يتعلق الأمر بأجهزة مضى على إصدارها أكثر من 10 سنوات.

ويشمل القرار تطبيقي «واتساب» و«واتساب بزنس»، إذ يتطلب كلاهما مواصفات النظام نفسها لتشغيلهما.

ويواجه المستخدمون المتأثرون بالقرار ثلاثة خيارات: محاولة ترقية نظام التشغيل إن كان ذلك ممكناً، أو شراء هاتف جديد، أو الاعتماد على حلول غير رسمية، ما قد يشكّل خطراً على الخصوصية والأمان.