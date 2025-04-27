اختبرت شركة قوقل ميزة ذكاء اصطناعي جديدة في منصة يوتيوب، وهي ميزة تهدف إلى تقديم ملخصات مرئية لمقاطع الفيديو، وذلك على غرار ميزة «AI Overviews» التي ظهرت حديثاً في نتائج بحث قوقل.

وتعتمد الميزة الجديدة، التي تُختبر حاليّاً لدى عدد محدود من مشتركي «يوتيوب بريميوم» في الولايات المتحدة، على روبوت الذكاء الاصطناعي Gemini من قوقل لتقديم أجزاء مختارة من مقاطع الفيديو تتناسب مع استفسارات البحث، خصوصاً عند البحث عن مراجعات المنتجات أو الأنشطة والأماكن السياحية.

وأبانت الشركة في منشور عبر منتدى مجتمع يوتيوب أن «الميزة الجديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أكثر الأجزاء فائدة في مقاطع الفيديو التي ترتبط بنتائج البحث، مثل البحث عن أفضل سماعات عزل ضوضاء، أو أبرز المتاحف في مدينة سان فرانسيسكو».

وسيُتاح للمستخدمين تقديم تقييمات لهذه المقاطع التي يقدّمها الذكاء الاصطناعي من خلال زر الإعجاب أو عدم الإعجاب.

ولم تكشف قوقل حتى الآن عن المدة الزمنية لهذا الاختبار التجريبي أو عن نواياها بشأن تعميم الميزة لكافة المستخدمين مستقبلاً.