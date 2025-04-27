فجّرت الفنانة المصرية ريم البارودي، مفاجأة عن برامج المقالب الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، مؤكدة أنها كانت ستقع ضحية في إحدى الحلقات مع الفنانة المصرية سمية الخشاب في برنامج «رامز جاب من الآخر» الذي عرض برمضان 2024، ولكنها رفضت بالنهاية.

وقالت ريم البارودي خلال لقائها في برنامج «من قريب»، الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس، إن برامج مقالب رامز جلال يكون متفق عليها مع الضيوف، مؤكدة أن معظم الفنانين يكونون على علم بالمقلب، ولكن ليس بالتفاصيل أكملها.

وتابعت البارودي حديثها: «برامج رامز جلال بيكون متفق عليها، لكن في تريكات مش بتكون معروفة بالمقلب، ما أنا مش هاجي أديك أجر بالدولار ويكون ضعف أو أكتر عن اللي بتاخده في بلدك وطيران وتنقل وإقامة وتيجي تمثل كانوا عملوا مشاهد تمثيلية».

وأكدت ريم البارودي أن إعداد برنامج رامز جلال تواصل معها أثناء تقديمه برنامج «رامز جاب من الآخر»، في موسم رمضان 2024، ولكنني رفضت خوفاً من المقالب ولم يخبرني أحد بالحقيقة حينها وأنني كنت سأكون ضيفة مع الفنانة سمية الخشاب في حلقة المقلب نفسها.

ورداً على سبب رفضها الظهور في حلقة سمية الخشاب، قالت البارودي: «أنا كنت عارفة أنه رامز، وأنا قلت إني بخاف من الحيوانات، ولكن المُعدة قالت لي أنه المرة دي لعب وأنه هيظهر بنفسه ومقالتيش الحقيقة، لكن إحنا كزمايل وأصحاب بنقول لبعض، أنا عرفت أن فيه ضيف آخر في الحلقة».

وأبدت ريم البارودي رأيها في نجاح برامج رامز جلال، موضحة أن لا يمكن إنكار بأن نجاح برامج رامز جلال تحقق نسبة مشاهدات عالية طوال سنوات الماضية بالرغم من حملات الهجوم والانتقاد.

يُذكر أن ريم البارودي شاركت في موسم رمضان الماضي لعام 2025 بمسلسل جوما، والعمل من إخراج محمد النقلي، وتأليف أحمد صبحي، وبطولة ميرفت أمين، محمود عبدالمغني، فراس سعيد، ومنة عرفة وغيرهم.